لماذا أثارت هذه الثقوب الغامضة في أعماق المحيط حيرة العلماء؟

وطن- عثر باحثون بحريون خلال رحلة استكشافية حديثة إلى الأعماق غير المستكشفة في شمال وسط المحيط الأطلسي على ظاهرة غريبة من نوعها أثارت حيرة العلماء.

وتمثلت هذه الظاهرة في ظهور ثقوب صغيرة محفورة في الرواسب، وبدت هذه الثقوب مرتبة بشكل أنيق متباعدة عن بعض بشكل متساو ومنسقة في عشرات الخطوط المستقيمة نسبيًا.

وأشار تقرير لموقع sciencealert ترجمت “وطن” مقتطفات منه إلى أن هذه الثقوب لو لم تكن موجودة على بعد 2.5 كيلومتر (1.6 ميل) تقريبًا تحت سطح المحيط الأطلسي ، في منتصف مكان مجهول لاعتقد أنها من صنع بشري.

واستخدم الباحثون على متن سفينة الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي “NOAA Okeanos Explorer”، غواصة آلية لاستكشاف سلسلة من التلال البركانية تحت الماء شمال أرخبيل جزر الأزور ، بالقرب من البر الرئيسي للبرتغال في 23 يوليو الماضي.

وأضاف التقرير الذي كتبه “FIONA MACDONALD”، أن هذه النقاط حيرت العلماء ممن رأوها. فهي تبدو من صنع الإنسان لكن أكوام الرواسب الصغيرة حولها تشير إلى أنه تم حفرها بواسطة شيء ما.

وبعد أسبوع تقريبا، حدد الباحثون أربع مجموعات أخرى من الثقوب على بعد حوالي 483 كيلومترًا (300 ميل)، على عمق 1.6 كيلومتر (1 ميل).

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، أنه و”بينما تبدو وكأنها من صنع الإنسان، فإن أكوام الرواسب الصغيرة حول الثقوب تجعلها تبدو وكأنها حُفرت بواسطة شيء ما”.

On Saturday's #Okeanos dive, we saw several sublinear sets of holes in the seafloor. The origin of the holes has scientists stumped. The holes look human made, but the little piles of sediment around them suggest they were excavated by…something.

What's YOUR hypothesis? pic.twitter.com/iGezxV9TK8

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) July 25, 2022