بايرن ميونخ يُتوج بكأس السوبر الألماني وليفربول بكأس الدرع الخيرية (فيديو)

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وطن- توج فريق بايرن ميونخ الألماني بكأس السوبر الألماني للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تحقيقه الفوز على لايبزيج بنتيجة 5-3، كما وتوج ليفربول بكأس درع الاتحاد الإنجليزي (الدرع الخيرية) على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

بايرن ميونخ والتتويج بكأس السوبر الألماني

وافتتح فريق بايرن ميونخ (البافاري) أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال14 عن طريق جمال موسيالا، كما ووقع ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة ال31.

وفي الدقيقة ال45 سجل العملاق البافاري الهدف الثالث عن طريق بنجامين بافارد، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة ال65 من توقيع سيرج غنابري.

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كما وقلص لايبزيج نتيجة اللقاء بتوقيع هدفه الأول عن طريق مارسيل هالستنبيرغ في الدقيقة ال59، وآتى الهدف الثاني لصالح لابيزيج عند الدقيقة ال77 عن طريق كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثالث عن طريق داني أولمو في الدقيقة ال89، ليسجل بعدها بايرن ميونخ الهدف الخامس في الدقيقة ال8 من الوقت البديل على نهاية المباراة عن طريق ليروي ساني.

ليفربول والتتويج بكأس الدرع الخيرية

وحصد نادي ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية على حساب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، بعد تحقيق الفوز عليه بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل ليفربول أهدافه الثلاث داخل شباك مانشستر سيتي (السماوي الأزرق)، عن طريق ترنت أرنولد في الدقيقة ال21، كما وآتى الهدف الثاني من توقيع محمد صلاح عند الدقيقة ال83 من ركلة جزاء تحصل عليها الريدز.

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كما وأحرز الوافد الأوروغواياني الجديد داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل على نهاية المباراة القوية والمثيرة لصالح فريق ليفربول.

احتفالات ليفربولية يعشقها الجميع ❤️ pic.twitter.com/QfaZoN1gAA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 30, 2022

بينما سجل مانشستر سيتي الهدف الوحيد للفريق في المباراة عن طريق جولييان ألفاريز عند الدقيقة ال70.

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ويستعد ليفربول بعد حصده لأولى ألقابه، للمباراة الافتتاحية للموسم الجديد. من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام وست هام يونايتد الأسبوع المقبل.

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