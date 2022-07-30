الصاروخ الصيني وفيديو يوثق لحظة سقوط حطامه في ماليزيا (شاهد)

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وطن- سقط حطام الصاروخ الصيني مساء، السبت، على الأرض لينهي الجدل الدائر بشأنه منذ أيام.

سقوط حطام الصاروخ الصيني في ماليزيا

وكانت تقارير تحدث قبل أيام عن خروج الصاروخ الصيني “لونج مارش 5 ب” عن السيطرة، واتجاهه نحو الغلاف الجوي للأرض، حيث لم يكون معروفا أين سيسقط؟

عاجل: فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني. #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/GeqxYuxNjV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022

ووثق مقطع فيديو متداول نشره مركز الفلك الدولي، السبت، لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني في ماليزيا.

مركز الفلك الدولي ذكر في تغريدة على تويتر نشر فيها المقطع: ” فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني”.

وكان المركز أعلن في تغريدة سابقة أنه من المتوقع سقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم في الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش، بزيادة أو نقصان 10 دقائق فقط.

وراج بين النشطاء مقطع الفيديو الذي وثق سقوط حطام الصاروخ، في مدينة “كوشينج” عاصمة ولاية “سرواك” في ماليزيا.

سقوط الصاروخ الصيني على الأرض

ويشار إلى أنه بعد أن اكتملت مهمته، ذهب الصاروخ إلى هبوط غير متحكم فيه نحو الغلاف الجوي للأرض.

وقالت القيادة الأمريكية قبل أيام إنها تتبع سقوط الصاروخ الصيني على الأرض، وفقًا لمتحدث رسمي.

وقال المتحدث إنه بناء على الظروف الجوية المتغيرة، فإن نقطة دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض “لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات قبل دخوله”.

لكنه كشف أنه من المقدّر أن يدخل الغلاف الجوي للأرض في الأول من أغسطس.

وكشف أن سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر، وهو جزء من الجيش الأميركي يتتبع عمليات الدخول، وسيوفر تحديثات يومية عن موقعه.

فشل صيني واضح

ويمثل هذا الهبوط الخارج عن السيطرة وفق وصف مايكل بايرز، الأستاذ بجامعة كولومبيا، والذي ألف دراسة حديثة حول مخاطر وقوع ضحايا من الحطام الفضائي، الحالة الثالثة لصواريخ صينية أخفقت في هبوط متزن.

مما يشكل بحسبه، دليلا آخر على صحة التهم الموجهة لبكين بـ”عدم التعامل مع الحطام الفضائي بشكل صحيح”.

كما أوضح “بايرز” أن الحطام الفضائي يشكل خطرًا ضئيلًا للغاية على البشر، ولكن من الممكن أن تتسبب الأجزاء الأكبر في الضرر إذا هبطت في مناطق مأهولة.

وقال إنه بسبب الزيادة في النفايات الفضائية، فإن هذه الفرص الصغيرة أصبحت أكثر احتمالا، خاصة في جنوب الكرة الأرضية، وفقا لبحث نُشر في مجلة Nature Astronomy Journal ، حيث زاد احتمال هبوط أجسام الصواريخ بثلاث مرات تقريبًا.

وتابع “بايرز” في حديثه للشبكة الأمريكية بأنه يمكن تجنب هذا الخطر تمامًا نظرًا لأن التقنيات الموجودة الآن توفر عمليات إعادة دخول خاضعة للرقابة (عادةً في مناطق نائية من المحيطات) بدلاً من عمليات إعادة دخول غير خاضعة للرقابة وبالتالي عشوائية بالكامل”.

من جانبه قال عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، جوناثان ماكدويل، إنه مع عدم وجود نظام تحكم نشط، وعدم وجود محرك يمكن إعادة تشغيله لإعادته إلى الأرض من المتوقع أن يدور الصاروخ في مداره ثم يحترق في النهاية بسبب الاحتكاك مع الغلاف الجوي”.