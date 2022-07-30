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أب يشارك صديقه في اغتصاب ابنته: دسّا لها المخدر في العصير وتناوبا عليها!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
أب يشارك صديقه في اغتصاب ابنته watanserb.com
الأب وصديقه وضعا مخدرا في مشروب العصير لاغتصاب المجني عليها
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وطن – في واقعة مأسوية، تجرّد أب مصري من مشاعره، وشارك صديقه في اغتصاب ابنته في حي الظاهر أحد أحياء القاهرة القديمة، بعدما وضعا مخدرا في مشروب العصير وأفقدوا المجني عليها إرادتها وتناوبا على اغتصابها.

وكشفت التحقيقات في الواقعة أن الأب وصديقه أعدّا خطة سويا بعد أن أقنع والد الفتاة أن ابنته تعرضت لحالة من المس والسحر ويريد معالجتها.

وبينت التحقيقات في واقعة اغتصاب الفتاة على يد والدها وصديقه أن المتهمين، واقعا المجني عليها “ابنة الأول” بغير رضاها حيث جالت لذهن الثاني فكرة خبيثة أقنع الأول بها بدعوى فـك المسحور.

واتفق الإثنان على مواقعتها، واستغلا انفرادهما بها حتى أقدم الثاني لإفقادها شعورها فغابت عن وعيها، وما إن تمكن من إعدام إرادتها حتى تناوبا عليها الاعتداء جنسيا.وفق موقع “القاهرة 24” المحلي

كما أوضحت التحقيقات في الواقعة، أنه بعدما انتهى المتهم الثاني من التعدي على الفتاة، قام المتهم الأول “الأب” بأفعاله متجردًا من مشاعر أبوته نحوها مستحلًا بذلك عرضها فجثم فوقها عابثًا بمواطن العفة منها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

في حين قضت محكمة الضاهر في وقت سابق، بالحكم المؤبد لوالد الفتاة والسجن المشدد لصديقه، لاتهامها بمواقعه نجلة الأول والتعدي عليها جنسيا بغير رضاها.

المصدرالقاهرة 24 - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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