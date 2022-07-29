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خبر حزين لعشاق وجماهير برشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
خبر صادم لجماهير نادي برشلونة watanserb.com
خبر صادم لجماهير نادي برشلونة
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وطن – مفاجأة قوية وغير متوقعة لعشاق وجماهير النادي الكتالوني، بعد تداول الأنباء عن قرار نادي برشلونة بالاستغناء عن خدمات الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، في حال عدم بيع الهولندي فرينكي دي يونج في سوق (الميركاتو) الصيفي.

برشلونة وبيع تير شتيجن

وقالت إذاعة كادينا سير الإسبانية، بأن نادي برشلونة سيقوم بتغيير خطة مشروعه الرياضي هذا الصيف إلى درجة كبيرة، بعد اليئس من فرضية خروج الهولندي دي يونج إلى نادي مانشستر يونايتد بصفقة قياسية.

وبينت الإذاعة الإسبانية، بأن الوضع الاقتصادي على إدارة خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، ربما يجعله للتخلي عن عدد من اللاعبين البارزين في النادي الكتالوني من أجل الحصول على مبالغ كبيرة.

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كما وأردفت، ” برشلونة سيذهب لبيع الحارس تير شتيجن، إذا لم يستطع حسم ملف بيع دي يونج خلال الأيام القليلة القادمة مع مانشستر يونايتد”.

دي يونج لا يريد ترك برشلونة

وتابعت، ” اللاعب الهولندي يبدو متمسك في قراره وهو البقاء مع النادي الكتالوني الموسم المقبل، كما ورفضه التنازل عن راتبه الحالي. وهو ما يعقد الأمور أمام الخطة التي يقودها إدارة البرسا”.

كما واستكملت، ” يعد الحارس الألماني تير شتيجن، الخيار البديل. الذي سيمثل رحيله عن الفريق الكتالوني، الارتياح المالي لنادي برشلونة. حيث يبلغ صافي راتبه السنوي 7 ملايين يورو، كما وسيزيد الراتب وفق لنصوص عقده الموسم المقبل”.

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وختمت، ” خيار بيع تير شتيجن سيكون متاحاً هذا الصيف من قبل نادي برشلونة، قد لا يتجه النادي لعمل صفقة كبيرة على مستوى حراسة المرمى. مع إمكانية وضع البرازيلي نيتو في الاعتبار من جديد، مع إبقاء الحارس الشاب إنياكي بينيا بين صفوف الفريق الكتالوني”.

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وكان برشلونة قد أتم 5 صفقات مهمة هذا الصيف، وهم روبرت ليفاندوفسكي، جول كوندي، فرانك كيسي، رافينيا دياز، أندرياس كريستنسن حتى الآن.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ودية قادمة أمام نيويورك ريد بولز الأمريكي، الأحد، في إطار المباريات الودية للأندية قبيل بدء الموسم الجديد في شهر أغسطس/ آب المقبل.

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المصدروطن + إذاعة كادينا سير
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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