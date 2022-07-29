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تقارير

“ارتدتا عن الإسلام” .. معلومات صادمة عن الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال السهلي

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال عبد الله السهلي watanserb.com
إسراء عبدالله السهلي وشقيقتها آمال
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وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، معلومات صادمة عن الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال عبد الله السهلي، اللتين عثر على جثتيهما في شقتهما بضاحية كانتربري الأسترالية، في 7 يونيو / حزيران، الماضي.

ونقلت الصحيفة أنّ الشقيقتين السعوديتين، هربتا إلى سيدني خلال عطلة عائلية بمبلغ 5000 دولار نقدًا. قبل أن ترتدا عن الإسلام، وتصبحا ملحدتين. وفق ادعاء “ديلي ميل”

آمال عبدالله السهلي
آمال عبدالله السهلي

وبيّنت أن إسراء وآمال انتقلتا على متن طائرة من المملكة العربية السعودية إلى سيدني، عبر هونغ كونغ، بمبلغ 5 آلاف دولار.

إسراء عبدالله السهلي
إسراء عبدالله السهلي

ويعتقد المحققون أنها ماتتا قبل شهر في مايو / أيار. لكن ما زالوا في حيرة من أمرهم يحاولون معرفة ما حدث.

ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد، حيث لم تكن هناك إصابات واضحة، ولا توجد علامات على اقتحام الشقة التي كانتا فيها.

المبنى الذي كانت تقطن فيه الشقيقتان إسراء وآمال عبدالله السهلي
المبنى الذي كانت تقطن فيه الشقيقتان إسراء وآمال عبدالله السهلي

فيما لم يفرج الطبيب الشرعي عن جثث الشقيقتين ويسمح بعودتهن لعائلتهن، على الرغم من أنه يمكن دفنهما في سيدني.

في مؤتمر صحفي الأربعاء، أكدت المحققة كلوديا ألكروفت أن الشرطة لا تعرف سوى القليل جدًا عن الشقيقتين.

فتحت غرفتا نوم الشقيقتين تطل على طريق كانتربري الرئيسي
فتحة غرفتا نوم الشقيقتين تطل على طريق كانتربري الرئيسي

بينما أخبرت الشرطة صحيفة “ديلي ميل أستراليا” في يونيو / حزيران أن اختبارات السموم تم تتبعها بسرعة، قال المحققون يوم الأربعاء إنهم ما زالوا ينتظرون النتائج.

عادة ما تتم فحص تقارير علم السموم في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.

ونوهت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد“ إلى أن الشقيقتين كانتا قد أبلغتا مدير العقار حيث كانتا تسكنان فيه أن شخصا ما يعبث بطلبيات الطعام التي ترِد إليهما.

وجددت يوم الأربعاء شرطة نيو ساوث ويلز مناشدتها “لكل مَن لديه معلومات” أيًا كانت عن الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال عبد الله السهلي بأن يتقدم بها إلى الشرطة فقد تقود إلى حل لغز الحادثة.

ونوهت الشرطة إلى أن أعضاء الحي السكني الذي شهد وقوع الحادثة متقاربون جدا من بعضهم البعض.

في عام 2019، وجد تقرير أن حوالي 80 امرأة سعودية حاولن طلب اللجوء في أستراليا في السنوات الأخيرة.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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