نهضة بركان يتوج بكأس العرش بعد فوزه على الوداد بركلات الترجيح (فيديو)

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وطن- توج فريق نهضة بركان بكأس العرش، بعد تحقيق الفوز على نظيره الوداد البيضاوي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

وفاز نهضة بركان المتوج هذا الموسم بكأس الكونفدرالية الأفريقية، على منافسه الوداد الذي حرم من الثلاثية التاريخية الأولى في تاريخ مسيرته بعد التتويج بطلاً للدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

فيديو: محمد عزيز يرفع ثاني ألقاب نهضة بركان في مسابقة كأس العرش بعد الانتصار على الوداد🏆 pic.twitter.com/NA4gg4Xxoh — 2M.ma (@2MInteractive) July 28, 2022

نهضة بركان بطل كأس العرش

وشهدت المباراة النهائية بين نهضة بركان والوداد، الإثارة والقوة بين كلا الفريقين، لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل السلبي. إلا أن كرة القدم ابتسمت لنهضة بركان في نهاية المطاف بعد فوزه على الوداد بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

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كما وحصد نهضة بركان اللقب الثاني في بطولة كأس العرش المغربي بتاريخ مسيرته، بعد التتويج باللقب الأول في موسم 2017- 2018.

وسيتجدد المواجهة مرة أخرى بين الوداد ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الأفريقي لهذا الموسم. المقرر في ال5 من شهر أغسطس/ آب المقبل.

تشكيلة نهضة بركان

ولعب المدرب الكونغولي فلوران أبيينغي المباراة بتشكيلة أساسية أمام الوداد البيضاوي في نهائي كأس العرش، فقد تواجد في حراسة المرمى أمين الوعد.

البرتقالي بطلا لكأس العرش 21/20 pic.twitter.com/I1Jub6VF25 — Renaissance Sportive de Berkane (@RSBfootball) July 28, 2022

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: كريم باعدي، حمزة الركراكي، حمزة موساوي، يوسوفا دايو، بينما في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، بكر الهلالي، العربي الناجي، أداما با.

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كما واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، يوسف الفحلي، شادراك، الشرقي البحري.

تشكيلة الوداد البيضاوي

ودخل المدرب وليد الركراكي المباراة النهائية على بطولة كأس العرش بتشكيلة أساسية أمام نهضة بركان، حيث كان في حراسة المرمى رضا التكناوتي.

بينما في خط الدفاع جاء كلاً من: أيوب عملود، أمين فرحان، يحيى عطية الله، إبراهيما كومارا، كما وآتى في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني.

جمهور فريق #الوداد_البيضاوي يزين ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، خلال المباراة النهائية لكأس العرش ضد فريق #نهضة_بركان pic.twitter.com/JthLCT3uqx — SNRTNews (@SNRTNews) July 28, 2022

وفي خط هجوم الفريق تواجد الثلاثي، زهير مترجي، تسومو، بديع أووك.

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