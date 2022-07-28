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رياضة

مشجع مصري يفضح محمد صلاح أمام الملأ .. شاهد ماذا فعل؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح بعد المباراة أمام ريد سالزبورغ الودية watanserb.com
محمد صلاح بعد المباراة أمام ريد سالزبورغ الودية
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وطن – باللهجة العربية المصرية، تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف بين مشجع مصري وهو ينادي على مواطنه محمد صلاح أمام الملأ، من داخل مدرجات ملعب المباراة خلال تواجد الأخير بانكوك عاصمة تايلاند.

وخلال عملية إحماء المصري صلاح مع فريقه ليفربول، خلال الجولة التحضرية استعداداً للموسم الجديد، تعرض لموقف طريف من مواطنه لاعب كرة القدم أحمد كمال الشهير بلقب (عفرتو). وهو يهتف إليه.

مشجع مصري ومحمد صلاح

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره المصري أحمد كمال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، الذي يعيش في تايلاند ويمارس كرة القدم مع أحد الأندية المحلية هناك، قائلاً: ” أنا أخوك من مصر يا صلاح”. بصوت عالي لينتبه إليه صلاح ويوجه التحية له مع ابتسامة عريضة.

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كما وهتف المشجع المصري كمال لمواطنه صلاح من داخل مدرجات ملعب (راجامانجالا) في العاصمة تايلاند (بانكوك)، ” حبيبي يا صلاح .. الله عليه يا أبو مكة”.

ماشي معي تمرين

وتبادل صلاح الحديث مع المشجع بالإشارات من أجل تركيزه في الإحماء داخل الملعب مع ابتسامات عريضة والتوقف عن الهتاف، ليرد عليه الأخير: ” ماشي .. معي تمرين .. عسل .. ربي يحميك يا أبو صلاح”، كما وعلق على مقطع الفيديو، ” احنا آسفين ياصلاح” مع رموز ضحك.

ونال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه، أكثر من 800 ألف مشاهدة، إلى جانب التعليقات الطريفة من المتابعين التي وصلت إلى 49 ألف تعليق ويزيد.

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وكان هذا الموقف الطريف بين صلاح والمشجع المصري برفقة زملائه الذي جاؤوا لتشجيعه، في المباراة الودية أمام نظيره مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، التي انتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة دون رد.

خسارة ليفربول

وتلقى فريق ليفربول (الريدز)، الخسارة الثانية في المباراة الودية الماضية أمام ريد سالزبورغ النمساوي. بهدف نظيف دون مقابل، كما وكان الهدف الوحيد في المباراة من توقيع اللاعب بيجامين سيسكو في الدقيقة ال31.

 

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A post shared by Ahmed Afroto (@afroto_17)

وخاض ليفربول أربع مباريات ودية، حقق فيها الانتصار في مباراتين والخسارة في مثلهما، قبيل الاستعداد للمواجهة القوية المرتقبة أمام مانشستر سيتي ( الأزرق السماوي). بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على كأس درع الاتحاد الإنجليزي.

ومن الجدير بالذكر، بأن الفرعون المصري صلاح قد جدد عقده. مع نادي ليفربول لمدة 3 مواسم قادمة، أي حتى صيف عام 2025، بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر طويلة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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