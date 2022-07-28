مشجع مصري يفضح محمد صلاح أمام الملأ .. شاهد ماذا فعل؟!

- Advertisement -

وطن – باللهجة العربية المصرية، تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف بين مشجع مصري وهو ينادي على مواطنه محمد صلاح أمام الملأ، من داخل مدرجات ملعب المباراة خلال تواجد الأخير بانكوك عاصمة تايلاند.

وخلال عملية إحماء المصري صلاح مع فريقه ليفربول، خلال الجولة التحضرية استعداداً للموسم الجديد، تعرض لموقف طريف من مواطنه لاعب كرة القدم أحمد كمال الشهير بلقب (عفرتو). وهو يهتف إليه.

مشجع مصري ومحمد صلاح

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره المصري أحمد كمال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، الذي يعيش في تايلاند ويمارس كرة القدم مع أحد الأندية المحلية هناك، قائلاً: ” أنا أخوك من مصر يا صلاح”. بصوت عالي لينتبه إليه صلاح ويوجه التحية له مع ابتسامة عريضة.

مواطن مصري فضح محمد صلاح في تمارين ليفربول 😂 pic.twitter.com/hSgbVT8ecv — ahmed shrief (@ahmedserief1) July 24, 2022

اقرأ أيضاً:

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Afroto (@afroto_17)

كما وهتف المشجع المصري كمال لمواطنه صلاح من داخل مدرجات ملعب (راجامانجالا) في العاصمة تايلاند (بانكوك)، ” حبيبي يا صلاح .. الله عليه يا أبو مكة”.

ماشي معي تمرين

وتبادل صلاح الحديث مع المشجع بالإشارات من أجل تركيزه في الإحماء داخل الملعب مع ابتسامات عريضة والتوقف عن الهتاف، ليرد عليه الأخير: ” ماشي .. معي تمرين .. عسل .. ربي يحميك يا أبو صلاح”، كما وعلق على مقطع الفيديو، ” احنا آسفين ياصلاح” مع رموز ضحك.

ونال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه، أكثر من 800 ألف مشاهدة، إلى جانب التعليقات الطريفة من المتابعين التي وصلت إلى 49 ألف تعليق ويزيد.

اقرأ أيضاً:

وكان هذا الموقف الطريف بين صلاح والمشجع المصري برفقة زملائه الذي جاؤوا لتشجيعه، في المباراة الودية أمام نظيره مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، التي انتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة دون رد.

يا لهوي اهدى يا بني شوية 😂😂😂😂😂

جنون المعجبين #محمد_صلاح pic.twitter.com/nXwx5RCra1 — Amal Ashour (@_AmalAshour_) July 24, 2022

خسارة ليفربول

وتلقى فريق ليفربول (الريدز)، الخسارة الثانية في المباراة الودية الماضية أمام ريد سالزبورغ النمساوي. بهدف نظيف دون مقابل، كما وكان الهدف الوحيد في المباراة من توقيع اللاعب بيجامين سيسكو في الدقيقة ال31.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Afroto (@afroto_17)

وخاض ليفربول أربع مباريات ودية، حقق فيها الانتصار في مباراتين والخسارة في مثلهما، قبيل الاستعداد للمواجهة القوية المرتقبة أمام مانشستر سيتي ( الأزرق السماوي). بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على كأس درع الاتحاد الإنجليزي.

ومن الجدير بالذكر، بأن الفرعون المصري صلاح قد جدد عقده. مع نادي ليفربول لمدة 3 مواسم قادمة، أي حتى صيف عام 2025، بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر طويلة.

قد يهمك أيضاً: