تغير جديد بسعر الدولار.. سعر جميع العملات في السوق السوداء بالسودان

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وطن – شهد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم، الخميس، تغيرا جديدا عن أسعار الأمس والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وبتواصل (وطن) مع متعاملين داخل السوق الموازية بالسودان، أفادوا بهبوط محدود بسعر العملة الخضراء.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء في السودان اليوم، الخميس 28 يوليو 2022، بحسبهم إلى 568 جنيها، في هبوط بمقدار 2 جنيه عن أسعار الأمس.

وتحاول السلطات السودانية محاربة البوابة الخلفية للعملة الصعبة، ووضع حد لتجارة الدولار بالسوق السوداء.

وكان الأمن السوداني قد أعلن قبل أسابيع، إلقائه القبض على عدد من تجار العملة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا واستقر سعر الدولار اليوم، الخميس 28 يوليو 2022، داخل بنك “أم درمان” بالسودان، عند 566.50جنيها للشراء، مقابل 570.74 جنيها للشراء.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 574.99 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 675 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.56 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.87 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1501.72 جنيها.

ويشار إلى أن اسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان، قد تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، لذلك يرجى التأكد من قيمة الأسعار من أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء للعملة الخضراء.

وتحرص (وطن) دائما على إمداد متابعيها في السودان بأحدث سعر للدولار في السوق السوداء والبنوك، وتعتمد في ذلك على أحدث نشرات البنوك السودانية، وكذلك مصادرها الخاصة داخل السوق السوداء.