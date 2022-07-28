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رياضة

جماهير روما تستقبل ديبالا بمشهد مهيب (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
باولو ديبالا لاعب روما الجديد watanserb.com
باولو ديبالا لاعب روما الجديد
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وطن – بحفاوة ومشهد منقطع النظير، استقبل الملايين من جماهير وأنصاء نادي روما الإيطالي، النجم الأرجنتيني المخضرم باولو ديبالا صاحب ال28 عاماً، بعد انصمامه إلى نادي العاصمة قادماً من صفوف نادي يوفنتوس هذا الصيف.

ديبالا والحفل الأسطوري

ودهش نجم روما الجديد ديبالا من حجم حفاوة الاستقبال من قبل الجماهير العاشقة للنادي الإيطالي، قائلاً لهم: ” سعيد للغاية بمعرفتكم”.

وأردف الأرجنتيني ديبالا في حديثه أمام الجماهير، ” اللعب هنا دائماً كان صعباً بسبب الفريق، وبسبب ما تفعلوه. ولكنني متشوق جداً لدخول ملعب الأولمبيكو معكم جميعاً”.

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كما وأضاف، ” كل هذا الاستقبال يحملني مسؤولية كبير على عاتقي، لكنها بالتأكيد ستكون جميلة جداً. أريد أن أكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن من أجلكم”.

ديبالا والتوقيع مع روما

وختم حديثه الذي استمر لما يقارب 15 دقيقة أمام جماهير نادي روما، قائلاً: ” روما كان دائماً في طريقي، بالنظر لما كان تمثله لي في صغري”.

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وتعاقد نادي روما مع الأرجنتيني باولو بعد نجاح البرتغالي جوزيه مورينو في إقناعه بالمجيء إلى النادي وبمشروعه الرياضي، لمدة 3 مواسم كاملة. أي حتى صيف 2025.

فيما لم تكشف عن تفاصيل قيمة راتبه الجديد مع النادي، إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن الراتب سيكون 6 ملايين يورو سنوياً. كما وسيرتدي قميص رقم (21).

وحقق ديبالا قبل انتقاله إلى صفوف روما، المسيرة الحافلة بالانجازات والألقاب مع السيدة العجوز الإيطالي، مسجلاً معه 115 هدفاً في كافة المسابقات المختلفة. كما وتوج ب12 لقباً محلياً، لكنه فشل مع فريقه على الصعيد القاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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