جماهير روما تستقبل ديبالا بمشهد مهيب (شاهد)

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وطن – بحفاوة ومشهد منقطع النظير، استقبل الملايين من جماهير وأنصاء نادي روما الإيطالي، النجم الأرجنتيني المخضرم باولو ديبالا صاحب ال28 عاماً، بعد انصمامه إلى نادي العاصمة قادماً من صفوف نادي يوفنتوس هذا الصيف.

ديبالا والحفل الأسطوري

ودهش نجم روما الجديد ديبالا من حجم حفاوة الاستقبال من قبل الجماهير العاشقة للنادي الإيطالي، قائلاً لهم: ” سعيد للغاية بمعرفتكم”.

وأردف الأرجنتيني ديبالا في حديثه أمام الجماهير، ” اللعب هنا دائماً كان صعباً بسبب الفريق، وبسبب ما تفعلوه. ولكنني متشوق جداً لدخول ملعب الأولمبيكو معكم جميعاً”.

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كما وأضاف، ” كل هذا الاستقبال يحملني مسؤولية كبير على عاتقي، لكنها بالتأكيد ستكون جميلة جداً. أريد أن أكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن من أجلكم”.

اللا جويا في فريق العاصمة الأفضل ❤️ استمتعوا بأبرز لقطات استقبال جماهير الجيالوروسي للجوهرة ديبالا 💎#روما pic.twitter.com/6kw1NOqTVX — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) July 28, 2022

ديبالا والتوقيع مع روما

وختم حديثه الذي استمر لما يقارب 15 دقيقة أمام جماهير نادي روما، قائلاً: ” روما كان دائماً في طريقي، بالنظر لما كان تمثله لي في صغري”.

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وتعاقد نادي روما مع الأرجنتيني باولو بعد نجاح البرتغالي جوزيه مورينو في إقناعه بالمجيء إلى النادي وبمشروعه الرياضي، لمدة 3 مواسم كاملة. أي حتى صيف 2025.

فيما لم تكشف عن تفاصيل قيمة راتبه الجديد مع النادي، إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن الراتب سيكون 6 ملايين يورو سنوياً. كما وسيرتدي قميص رقم (21).

وحقق ديبالا قبل انتقاله إلى صفوف روما، المسيرة الحافلة بالانجازات والألقاب مع السيدة العجوز الإيطالي، مسجلاً معه 115 هدفاً في كافة المسابقات المختلفة. كما وتوج ب12 لقباً محلياً، لكنه فشل مع فريقه على الصعيد القاري.

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