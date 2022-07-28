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بينهم 32 خليجيا.. طيران شرطة عمان السلطانية ينفذ عملية إخلاء لـ 134 شخصا حاصرتهم الأودية (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
طيران شرطة عمان السلطانية watanserb.com
طيران شرطة عمان السلطانية
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وطن– أعلنت شرطة عمان السلطانية عن تنفيذها عملية إجلاء بالطيران لعدد 134 شخصا حاصرتهم المياه في أودية ولاية مدحاء ونيابة ليما.

وقالت شرطة عمان السلطانية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها مقطع فيديو لعملية الإخلاء:”طيران شرطة عمان السلطانية ينفذ عملية إجلاء لـ(١٣٤) شخصاً بينهم (١٠٢) مواطنين و(٣٢) خليجياً حاصرتهم الأودية في ولاية مدحاء ونيابة ليما”.

وأكدت الشرطة السلطانية على أنه “تم نقلهم إلى مطار مدحاء وجميعهم بصحة جيدة”.
وأشارت إلى طيران الشرطة لا يزال يواصل تنفيذ طلعات جوية في مختلف المواقع المتأثرة بالأمطار في محافظة مسندم.

وأشارت الخرائط الجوية المتطورة بأن منخفض السيل الخصيب تتوقع تراجع فرص سقوط الامطار في أغلب مناطق سلطنة عمان، حيث توقعت الخرائط ابتعاد لمُنخفض الجوي عن أجواء السلطنة اليوم الخميس.

وتوقعت الخرائط الجوية الداخلية لـ”طقس العرب” استقرار الأجواء في أغلب مناطق السلطنة اليوم الخميس، مع استمرار فُرص التكونات المحلية على الحجر الغربي خاصةً في المُرتفعات الجبلية الواقعة في مُحافظتي جنوب وشمال الباطنة، مُترافقة مع هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد ونشاط في الرياح الهابطة أحياناً.

أمطار على مسندم وشمال وجنوب الباطنة

ووفقا للخرائط الجوية، فإن ذلك يتزامن مع فُرص لتدفق بعض السُحب الممطرة لأجزاء من مسندم وسواحل محافظتي شمال وجنوب الباطنة لاسيما مع ساعات الصباح.
وتوقع “طقس العرب” أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس في أغلب المناطق مع بقائها أقل من مُعدلاتها نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات مئوية.

كميات الأمطار الهاطلة على سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في السلطنة قد نشرت توزيع وكميات الأمطار الهاطلة على السلطنة في الفترة من 25 إلى 26 يوليو 2022م

وتصدر الجبل الأبيض قائمة أعلى ولايات السلطنة هطلاً للأمطار، حيث سجل هطول 59 ملم، تبعتها بركاء بتسجيل هطول 53 ملم، وجاءت لوى بالمركز الثالث مسجلة هطول 46 ملم.

يُذكر أن العديد من مناطق السلطنة قد شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كنتيجة لتأثر المنطقة بأحوال جوية غير مستقرة مصاحبة لمنخفض السيل الخصيب.

وكان يوم مس الأربعاء قد شهد استمرار تدفق السحب الممطرة على محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي، مع نشاط السحب الركامية على أجزاء من الحجر (جبال محافظتي شمال وجنوب الباطنة)، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة ونشاط سحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار.

وكانت هيئة الدفاع المدني والإسعاف قد أكدت الأربعاء بأن فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية قد استجابت لحادث غرق طفل بمجرى أحد الأودية في منطقة تنوف بولاية نزوى.

وذكرت الهيئة بأنه جرى نقله إلى المستشفى بواسطة فرق الإسعاف التابعة للهيئة، وهو مفارق للحياة.

منخفض السيل الخصيب..المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار على سلطنة عمان اليوم الخميس

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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