الغارديان: اليونان تفرش السجادة الحمراء لـ”ابن سلمان” بعد سقوط مقتل خاشقجي من جدول الأعمال

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وطن – قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إنّ اليونان فرشت السجادة الحمراء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد سقوط مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من جدول الأعمال.

وجاء في تقرير “هيلينا سميث” مراسلة “الغارديان” في اليونان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حظي خلال زيارته إلى اليونان، وهي الرحلة الأولى غربا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بترحيب ربما بدا مستحيلا في الآونة الأخيرة فقط.

وتضيف: “بعد ثلاث سنوات من مقتل خاشقجي، أوضحت اليونان هذا الأسبوع أن السياسيين يفضلون الحديث عن الطاقة على الصحفي النجم الذي قطعه عملاء سعوديون في اسطنبول”.

وتوضح الكاتبة “في غضون 48 ساعة، تم التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية في مسقط رأس الديمقراطية، بما في ذلك اتفاقية تنص على تركيب كابل كهربائي بين البلدين من شأنه، كما تعهد الأمير، أن يوفر لأوروبا طاقة أرخص بكثير”.

وترى الكاتبة أن رحلة أثينا “تسلط الضوء على مدى رغبة الغرب الآن في التواصل مع الرياض بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط”. سيما أن ذلك يأتي بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة التي سبق أن وصفها بأنها منبوذة، “لأسباب ليس أقلها دورها في اغتيال خاشقجي”.

“بالنسبة للأمير البالغ من العمر 36 عاما، كانت الإقامة اليونانية بمثابة بداية لعملية إعادة تأهيل تأمل منها الرياض إنهاء سنوات من المنفى الاختياري”.

وتختم “بالنسبة لمن يتبعون آل سعود، فإن إقامة الأمير في أوروبا مليئة بالأهمية.

ووصف كريستيان أولريتشسن، الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس في هيوستن، الأمر بأنه خطوة رمزية للغاية بعد عزلته” بعد مقتل خاشقجي.