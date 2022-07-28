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الغارديان: اليونان تفرش السجادة الحمراء لـ”ابن سلمان” بعد سقوط مقتل خاشقجي من جدول الأعمال

مع مواجهة أوروبا لأزمة طاقة، يجد ولي العهد أنه مرحب به مرة أخرى

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
محمد بن سلمان في اليونان watanserb.com
محمد بن سلمان في اليونان
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وطن – قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إنّ اليونان فرشت السجادة الحمراء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد سقوط مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من جدول الأعمال.

وجاء في تقرير “هيلينا سميث” مراسلة “الغارديان” في اليونان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حظي خلال زيارته إلى اليونان، وهي الرحلة الأولى غربا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بترحيب ربما بدا مستحيلا في الآونة الأخيرة فقط.

محمد بن سلمان في اليونان 1
محمد بن سلمان في اليونان / واس

وتضيف: “بعد ثلاث سنوات من مقتل خاشقجي، أوضحت اليونان هذا الأسبوع أن السياسيين يفضلون الحديث عن الطاقة على الصحفي النجم الذي قطعه عملاء سعوديون في اسطنبول”.

لقاء محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليونان في العاصمة أثينا
لقاء محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليونان في العاصمة أثينا / واس

وتوضح الكاتبة “في غضون 48 ساعة، تم التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية في مسقط رأس الديمقراطية، بما في ذلك اتفاقية تنص على تركيب كابل كهربائي بين البلدين من شأنه، كما تعهد الأمير، أن يوفر لأوروبا طاقة أرخص بكثير”.

محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء اليونان ويشهدان توقيع وتبادل عددٍ من الاتفاقيات
محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء اليونان ويشهدان توقيع وتبادل عددٍ من الاتفاقيات / واس

وترى الكاتبة أن رحلة أثينا “تسلط الضوء على مدى رغبة الغرب الآن في التواصل مع الرياض بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط”. سيما أن ذلك يأتي بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة التي سبق أن وصفها بأنها منبوذة، “لأسباب ليس أقلها دورها في اغتيال خاشقجي”.

ولي العهد يزور منطقة الاكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا
ولي العهد يزور منطقة الاكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا / واس

“بالنسبة للأمير البالغ من العمر 36 عاما، كانت الإقامة اليونانية بمثابة بداية لعملية إعادة تأهيل تأمل منها الرياض إنهاء سنوات من المنفى الاختياري”.

وتختم “بالنسبة لمن يتبعون آل سعود، فإن إقامة الأمير في أوروبا مليئة بالأهمية.

ووصف كريستيان أولريتشسن، الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس في هيوستن، الأمر بأنه خطوة رمزية للغاية بعد عزلته” بعد مقتل خاشقجي.

 

المصدرالغادريان - بي بي سي عربي - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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