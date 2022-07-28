الريان القطري قريب من التعاقد مع مدافع المنتخب الفلسطيني

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وطن – يقترب نادي الريان القطري من التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب ياسر حمد 25 عاماً، مدافع المنتخب الفلسطيني (الفدائي) في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع (استاد الدوحة) القطري، بأن مدافع المنتخب الفلسطيني ياسر حمد، قريب من الانضمام إلى صفوف نادي الريان هذا الصيف، في أولى صفقات الفريق القطري في سوق (الميركاتو) الصيفي.

انتقال ياسر حمد إلى الريان القطري

وأوضح الموقع القطري، بأنه في حال إتمام الصفقة مع الفلسطيني حمد، سيكون الخيار البديل. عن رحيل المدافع الإيراني شجاع خليل الذي رحل إلى صفوف النادي الأهلي القطري.

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ويطمح نادي الريان القطري بتدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد، من خلال إتمام 3 صفقات مهمة، بعد رحيل ياسين إبراهيمي، وشجاع خليل، وكذلك الكولومبي خاميس دودريغيز. الذي يرغب في العودة إلى قارة أوروبا من جديد.

كما وينتظر إدارة نادي الريان، توصل اللاعب مع نادي المصري البورسعيدي من أجل السماح له بالرحيل، عقب الأزمة الأخيرة معه وتغيبه عن المباريات والتدريبات على خلفية مماطلة النادي بسداد مستحقاته المالية. من أجل إعلان الصفقة رسمياً.

🗣️ عاطف مبروك نائب رئيس المصري لـ @FilGoal 💬 وقعنا غرامة على ياسر حمد لتغيبه دون الحصول على إذن من النادي pic.twitter.com/YfOBbN1sJM — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2022

نهائي كأس أمم آسيا 2023

وساهم المدافع الفلسطيني ياسر حمد مع زملائه في المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، تحت قيادة المدرب التونسي مكرم دبوب. في التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا لعام 2022.

فقد حقق المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، الفوز في ثلاثة مباريات توالياً. في تصفيات كأس أمم آسيا، ليحسم بذلك تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية برصيد 9 نقاط.

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من هو ياسر حمد؟!

الفلسطيني ياسر حمد، لاعب يلعب في مركز دفاع المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، من مواليد إسبانيا عام 1997، يرتدي قميص رقم (4).

كانت بدايته في عالم كرة القدم في سن العاشرة من عمره، حينما انضم للعب داخل أكاديمة نادي أتلتيك بيلباو الإسباني لمدة 5 سنوات. ثم الانتقال إلى ليخون وبورتغاليتي الإسبانيين، كما وانضم بعدها إلى نادي البسيتين البحريني. كما وآخرها نادي المصري البوسعدي.وفق موقع في الجوول المصري.

صحيفة الشرق | ياسر حمد على رادار الريان pic.twitter.com/LytCtwV4qC — 🇶🇦 تِـمـبـ⚽ـه (@Temba_qa) July 28, 2022

كما ووسط رغبة اللاعب في الذهاب إلى الدوري القطري من بوابة نادي الريان، في ظل الأزمة مع نادي المصري البورسعيدي. وتمرده على إدارة النادي، إلا أن عقده ينتهي في الميركاتو الشتوي عام 2024.

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