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رياضة

الريان القطري قريب من التعاقد مع مدافع المنتخب الفلسطيني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ياسر حمد مدافع المنتخب الفلسطيني قريب من الانتقال إلى الريان القطري watanserb.com
ياسر حمد مدافع المنتخب الفلسطيني قريب من الانتقال إلى الريان القطري
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وطن – يقترب نادي الريان القطري من التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب ياسر حمد 25 عاماً، مدافع المنتخب الفلسطيني (الفدائي) في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع (استاد الدوحة) القطري، بأن مدافع المنتخب الفلسطيني ياسر حمد، قريب من الانضمام إلى صفوف نادي الريان هذا الصيف، في أولى صفقات الفريق القطري في سوق (الميركاتو) الصيفي.

انتقال ياسر حمد إلى الريان القطري

وأوضح الموقع القطري، بأنه في حال إتمام الصفقة مع الفلسطيني حمد، سيكون الخيار البديل. عن رحيل المدافع الإيراني شجاع خليل الذي رحل إلى صفوف النادي الأهلي القطري.

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ويطمح نادي الريان القطري بتدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد، من خلال إتمام 3 صفقات مهمة، بعد رحيل ياسين إبراهيمي، وشجاع خليل، وكذلك الكولومبي خاميس دودريغيز. الذي يرغب في العودة إلى قارة أوروبا من جديد.

كما وينتظر إدارة نادي الريان، توصل اللاعب مع نادي المصري البورسعيدي من أجل السماح له بالرحيل، عقب الأزمة الأخيرة معه وتغيبه عن المباريات والتدريبات على خلفية مماطلة النادي بسداد مستحقاته المالية. من أجل إعلان الصفقة رسمياً.

نهائي كأس أمم آسيا 2023

وساهم المدافع الفلسطيني ياسر حمد مع زملائه في المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، تحت قيادة المدرب التونسي مكرم دبوب. في التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا لعام 2022.

فقد حقق المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، الفوز في ثلاثة مباريات توالياً. في تصفيات كأس أمم آسيا، ليحسم بذلك تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية برصيد 9 نقاط.

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من هو ياسر حمد؟!

الفلسطيني ياسر حمد، لاعب يلعب في مركز دفاع المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، من مواليد إسبانيا عام 1997، يرتدي قميص رقم (4).

كانت بدايته في عالم كرة القدم في سن العاشرة من عمره، حينما انضم للعب داخل أكاديمة نادي أتلتيك بيلباو الإسباني لمدة 5 سنوات. ثم الانتقال إلى ليخون وبورتغاليتي الإسبانيين، كما وانضم بعدها إلى نادي البسيتين البحريني. كما وآخرها نادي المصري البوسعدي.وفق موقع في الجوول المصري.

كما ووسط رغبة اللاعب في الذهاب إلى الدوري القطري من بوابة نادي الريان، في ظل الأزمة مع نادي المصري البورسعيدي. وتمرده على إدارة النادي، إلا أن عقده ينتهي في الميركاتو الشتوي عام 2024.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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