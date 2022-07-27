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49 عاملا يمارسون “عادة مخالفة” في فيلا بجدة.. والسلطات تتدخل (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
فيلا تصنيع الذهب watanserb.com
ضبط 49 عاملا يعملون في فيلا لتصنيع الذهب في جدة
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وطن – أعلنت وزارة التجارة السعودية، أن الفرق الرقابية فيها ضبطت فيلا سكنية يستغلها 49 عاملا بإعادة تصنيع الذهب، خلافا للقوانين السارية.

ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها على “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لقطات من عملية الضبط.

وقالت الوزارة إن هذه العملية جاءت بعد 3 أشهر من المتابعة والرصد، وأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط قرابة 7 كيلوجرامات من الذهب قيمتها السوقية أكثر من مليوني ريال، في الفيلا بجدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم ضبط المخالفين وإغلاق الموقع، وإحالة العينات المخالفة إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات واستكمال اللازم”.

وكانت المملكة العربية السعودية منتجًا تاريخيًا للذهب حيث يعود تعدين الذهب إلى أكثر من 5000 عام، ويقدر منجم مهد الذهب أنه أنتج أكثر من ستة ملايين أوقية من الذهب منذ العصور القديمة.

وبلغ إجمالي إنتاج المملكة من الذهب 12.35 طنًا في نهاية عام 2019، بزيادة قدرها 158٪ مقارنة بالإنتاج المسجل قبل خمس سنوات، عام 2014 والذي بلغ 4.79 طنًا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الحكومة السعودية.

وضاعفت المملكة إنتاجها من الذهب ثلاث مرات في السنوات الخمس الماضية ، من 4.79 طنًا في نهاية عام 2014 ، إلى 12.35 طنًا العام الماضي، كما زاد إنتاج الفضة ، وإن كان بدرجة أقل ، من 4.8 طن في عام 2014 إلى 5.58 في نهاية عام 2019 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.42٪.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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