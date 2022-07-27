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لماذا يجذب المغرب الفرنسيين كثيرا؟

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
المغرب وفرنسا watanserb.com
المغرب وفرنسا
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وطن- يعد المغرب وجهة هامة للكثير من الفرنسيين سواء للسياحة أو العمل أو الإقامة، وسلط موقع مغربي محلي الضوء على مزايا المغرب وما الذي يجذب الفرنسيين إليه وهم الذين يشكلون أكبر جالية فيها.

وبحسب إحصائية تعود للعام الماضي 2021، يعيش على الأراضي المغربية حوالي 51008 فرنسياً مسجلين في السجلات القنصلية. ويحمل 51 في المائة منهم الجنسيتين الفرنسية والمغربية.

وأشار موقع “lepetitjournalmarocain” في تقرير له باللغة الفرنسية، إلى أن ما يجذب الفرنسيين إلى البلاد هي فرص العمل والسياسة الضريبية الجذابة وتكاليف المعيشة المنخفضة.

أكبر المشغلين الأجانب في المغرب

وقالت الصحيفة إنه بين فرص العمل، وانخفاض تكلفة المعيشة أو سياسة ضريبية جذابة، فإن “أرض غروب الشمس” تجذب الكثير من الفرنسيين والأوروبيين الذين يعد العيش في المغرب حلماً للكثيرين منهم.

ولفت التقرير الذي ترجمت “وطن” مقتطفات منه إلى أن الفرنسيين يتمتعون في المغرب بإمكانية الوصول إلى العديد من مناصب المسؤولية في الهياكل المغربية أو الفرنسية. أو الدولية التي تستثمر بشكل خاص في قطاعات الطاقة والملاحة الجوية والسيارات والسياحة.

كما تجذب السياسة الضريبية في البلاد الشركات الفرنسية.

وأبان التقرير أن هناك أكثر من ألف شركة فرنسية صغيرة ومتوسطة و100 ألف وظيفة ، و700 شركة تابعة ، ومخزون من الاستثمارات تقدر بنحو 15 مليار يورو. وهم من أكبر المشغلين الأجانب في المغرب.

الإعفاء من الضرائب

واعتبرت “La dépêche” أن اختيار هذه الشركات الفرنسية العملاقة التموضع في المغرب، هو خطوة استراتيجية في ضوء السياسة الضريبية للدولة، والتي تسمح لهذه الشركات خلال السنوات الخمس الأولى في الموقع، بالإعفاء من الضرائب.

وبحسب تقرير للديبلوماسية الفرنسية “تحافظ فرنسا على تصدّرها قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب، ولا سيّما في قطاع الخدمات.

وبلغت حصة فرنسا 35 في المائة أي 10،8 مليارات يورو من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة المغربية في عام 2019.

وتتصدر المغرب قائمة وجهات الاستثمارات الفرنسية في القارة الأفريقية، إذ ثمة ما يزيد على 950 فرعًا للمنشآت الفرنسية في المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن زهاء 30 منشأة من بين المنشآت الأربعين المدرجة في مؤشر كاك 40 حاضرة في المغرب.

انخفاض تكلفة المعيشة

وفقًا للقنصلية العامة لفرنسا في فاس، تعد الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب (CFICM) أهم غرفة تجارة وصناعة فرنسية في الخارج. مضيفة أن لديها أكثر من 3750 شركة عضوا.

ومضى التقرير مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى هذه المزايا، فإن ما يجذب الفرنسيين أيضًا هو انخفاض تكلفة المعيشة وهي أرخص بنسبة 40٪ من نظيرتها في فرنسا. وكذلك النظام الضريبي الأكثر فائدة من نظام فرنسا.

ويتم منح التخفيض لأي شخص يعيش في المغرب أكثر من 183 يومًا في السنة. وإدراكًا لهذه المزايا، فقد جعلها المتقاعدون الفرنسيون وجهتهم المفضلة واستقر الكثيرون منهم في المملكة.

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المصدرlepetitjournalmarocain ،La dépêche ، ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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