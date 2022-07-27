طبيب كيم كارداشيان يكشف سر جمالها (شاهد)

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وطن – كشف طبيب التجميل الخاص بالنجمة كيم كارداشيان سر جمالها دون جراحة تجميلية.

لتبدو في أفضل حالاتها دون اللجوء إلى الجراحات، تلجأ كيم كارداشيان إلى طبيب الأمراض الجلدية التجميلي الدكتور سيمون أوريان في كاليفورنيا.

وبينما تدحض النجمة شائعات إجراء أي جراحة تجميلية، فإنها تعترف بخضوعها لعمليات غير جراحية.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

وقال الدكتور أوريان لصحيفة DailyMail.com: “عندما أنظر إلى وجه شخص ما، أفكر تلقائيًا في ما يمكنني فعله لتحسينه، ولقد كنت كذلك منذ أن كنت طفلاً”.

من إجراء عملية الأنف غير الجراحية إلى تحديد خط الفك والخدود، يمكن للدكتور أوريان – الذي يشمل عملائه عائلة كارداشيان، والموديلات، والممثلين، والموسيقيين، والعديد من أفراد العائلة المالكة في العالم – القيام بأي إجراء تجميل دون الحاجة إلى إجراء عملية تجميل جراحية.

قال الطبيب: “قبل أن أصبح طبيبا، كانت خلفيتي في الفن والنحت، لذلك كان من قبيل الصدفة أن أدخل عالم الطب التجميلي”.

وأضاف: “لقد أحببت الجماليات والأشياء الجميلة. واعتقدت أنه لا بد من وجود طريقة أفضل للقيام بذلك بدون جراحة.”

بينما يقولون إن الجمال في عين الناظر، يوضح الدكتور أوريان أن هناك ثلاث ميزات للوجه تبدو جميلة على مستوى العالم: “التناسق والتناسب والبشرة الصحية”.

قال الطبيب الماهر: “كلما كان الجانب الأيمن والأيسر من الوجه أكثر تناسقًا، كان ذلك أفضل”. لكنّه أكد أن التناسب مهم.

من الجبهة إلى الذقن، ينقسم الوجه إلى أثلاث (علوي ، وسط ، وسفلي). تميل الوجوه التي تعتبر جذابة إلى امتلاك حجم متساوٍ للثلاث، وبالتالي فهي أكثر تناسبًا .

كل هذه الأشياء مرتبطة بنا باعتقادنا أن الإنسان يتمتع بصحة جيدة. بحيث تمت برمجتها في أذهاننا.

وجه كيم كارداشيان

وفقًا للدكتور أوريان، وجه كيم متماثل للغاية، حيث يبدو الجانب الأيسر والأيمن متطابقين تقريبًا.

وجهها أيضًا متناسب جدًا، وجميع ملامح وجهها الفردية متناسبة جدًا مع بعضها البعض.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

لا يوجد شيء تنظر إليه وتعتقد أنه كبير جدًا أو صغير جدًا، وقد تعلمت كيفية الحفاظ عليه والعناية به بشكل أفضل من أي شخص آخر.يقول “أوريان”

واضاف إنّها تعتني بوجهها.

مثل فنان قبل أن يبدأ في رسم لوحته، يبدأ الدكتور أوريان إجراءاته بقياس الوجه.

يوضح الخبير “ما أفعله بقياس وإنشاء مخططات للوجه هو ما فعلته التماثيل على مدى آلاف السنين الماضية”.

الهدف هو خلق التناسق، وهو أمر طبيعي بالنسبة لطبيب الأمراض الجلدية بصفته فنانًا سابقًا.

إذا كان لدى شخص ما وجه سفلي أصغر، أحاول أن أجعله أكبر ليناسب الوجه العلوي؛ إذا كانت جبين شخص ما كبيرة جدًا، أحاول أن أجعل الوجه أوسع ليناسب طول الوجه.وفق ما قال “أوريان”

التجميل غير الجراحي

بحسب الدكتور أوريان، أصبحت الإجراءات غير الجراحية أكثر فائدة لأنها تقدم نتائج مماثلة للجراحة ولكن بنتائج أكثر أمانًا.

مضيفا: “في الجراحة تستيقظ وتأمل أن يكون كل شيء على ما يرام؛ عندما تكون مستيقظًا في عيادة طبيب مثل عيادتي، فأنت تعمل كفريق مع طبيبك. يمكنك أن تقول “أحب خديّ كما هما، أريد رفع هذا ..”

من أكثر الإجراءات المطلوبة في عيادته، حشو عظم الوجنة وتكبير الشفاه، بالإضافة إلى نحت الوجه والجسم.

مثل بقية العالم، تعلم الدكتور أوريان الكلمة الطنانة “الكنتور” من فنان ماكياج كيم، ماريو.