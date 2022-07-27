سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان يصعد لهذا الرقم

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وطن– شهد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، اليوم الأربعاء، ارتفاعا أمام الجنيه السوداني.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ويأتي ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان، مدفوعا بالأزمة الاقتصادية الكبيرة في البلاد وشح العملة الصعبة، بالإضافة لارتباك المشهد السياسي هناك بشكل كبير.

وبحسب متعاملين في هذه السوق تواصلت معهم (وطن)، فقد صعد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، اليوم، إلى 570 جنيها.

فيما كان سعر العملة الخضراء في السوق الموازية أمس، الثلاثاء، 568 جنيها.

وتحاول السلطات السودانية محاربة البوابة الخلفية للعملة الصعبة، ووضع حد لتجارة الدولار بالسوق السوداء.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وسجل سعر الدولار اليوم، الأربعاء 27 يوليو 2022، داخل بنك “أم درمان” بالسودان، 566.50جنيها للشراء، مقابل 570.74 جنيها للشراء.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 574.99 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 675 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.56 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.87 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1501.72 جنيها.

ويشار إلى أن اسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان، قد تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، لذلك يرجى التأكد من قيمة الأسعار من أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء للعملة الخضراء.

وتحرص (وطن) دائما على إمداد متابعيها في السودان بأحدث سعر للدولار في السوق السوداء والبنوك، وتعتمد في ذلك على أحدث نشرات البنوك السودانية، وكذلك مصادرها الخاصة داخل السوق السوداء.