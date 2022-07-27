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رياضة

رقم فلكي كبير.. كم تبلغ ثروة أحمد حسام ميدو؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ثروة أحمد حسام ميدو نجم المنتخب المصري سابقاً watanserb.com
ثروة أحمد حسام ميدو نجم المنتخب المصري سابقاً
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وطن- حقق نجم الزمالك والمنتخب المصري سابقاً أحمد حسام ميدو صاحب ال39 عاماً، ثروة مالية كبيرة خلال مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم مع مختلف الأندية الأوروبية التي لعب في صفوفها قبل قرار اعتزاله الكرة المستديرة عام 2013.

ثروة أحمد حسام ميدو

ووفق ما كشفت عنه المجلة الأمريكية الاقتصادية المتخصصة في مجال الاقتصاد وعالم المال في وقت سابق، فقد بلغت ثروة الكابتن المصري ميدو نحو 60 مليون دولار. أي ما يعادل 1.135 مليار جنيه مصري.

ربما لن يكون المصري ميدو أكثر مالاً من مواطنه محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لكرة القدم الموسم المنصرم، حيث يتقاضى راتب 350-400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. إلى جانب امتلاكه أسطول من السيارات التي تقدر بملايين الدولارات.

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لا يعرف مقدار ثروته

وفي حديث سابق مع الكابتن المصري ميدو، الذي لجأ بعد اعتزاله كرة القدم، إلى مجال الإعلام. حيث يقدم برنامج المعروف باسم ( الريمونتادا) على قناة المحور المصرية، حيث يتقاضى راتب كبير مقابل هذا العمل لم يكشف عن قيمته.

كما أن نجم المنتخب المصري (الفراعنة)، لا يعرف مقدار ثروته المالية التي جمعها خلال مشواره الكروي مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، في تصريح أجري معه في وقت سابق.

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ويمتلك ميدو، فيلا فاخرة في مدينة مارسيليا التي تعد ثاني أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة باريس، وشقة فاخرة في العاصمة البريطانية (لندن)، وكذلك سيارة من فيراري التي تعد من السيارات الأغلى ثمناً على مستوى العالم.

مسيرته الكروية

وبعد قرار اعتزاله عالم كرة القدم عام 2013، توجه الكابتن أحمد حسام ميدو، إلى عالم الاستثمار (البزنس)، حيث يمتلك العديد من الشركات في مجال الإعلان والإعلام. حتى أنه دخل في عالم مواد البناء والصلب وغيرها.

وبالعودة إلى عالم الكرة المستديرة، فقد بدأت مسيرة المصري ميدو من بوابة نادي الزمالك (الفارس الأبيض) عام 1990، لكنه فضل بعدها الاحتراف أوروبياً. بعد الانتقال إلى نادي جنيت البلجيكي عام 2000.

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كما وانتقل بعدها إلى نادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي الموسم الماضي عام 2001، ثم سليتا فيغو. وبعدها إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ويليها روما الإيطالي.

ليقرر بعدها اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة توتنهام عام 2006، وبعدها انتقل إلى نادي ميدلسبروه. ثم ويغان أتلتيك، ووست هام يونايتد. ليعود بعدها إلى الزمالك البيضاوي. قبل أن يقرر الاعتزال مع نادي بارنسلي الإنجليزي عام 2013.

وشارك طوال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي لعب فيها في القارة الأوروبية (العجوز)، 221 مباراة في مختلف المسابقات، سجل من خلالها أكثر من 73 هدفاً. كما وخاض في مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 64 مباراة محرزاً أكثر من 20 هدفاً في مختلف البطولات.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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