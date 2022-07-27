رقم فلكي كبير.. كم تبلغ ثروة أحمد حسام ميدو؟!

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وطن- حقق نجم الزمالك والمنتخب المصري سابقاً أحمد حسام ميدو صاحب ال39 عاماً، ثروة مالية كبيرة خلال مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم مع مختلف الأندية الأوروبية التي لعب في صفوفها قبل قرار اعتزاله الكرة المستديرة عام 2013.

ثروة أحمد حسام ميدو

ووفق ما كشفت عنه المجلة الأمريكية الاقتصادية المتخصصة في مجال الاقتصاد وعالم المال في وقت سابق، فقد بلغت ثروة الكابتن المصري ميدو نحو 60 مليون دولار. أي ما يعادل 1.135 مليار جنيه مصري.

🔵 حساب مارسيليا عبر تويتر لـ ميدو الله عليك.. تسلم رجليك! pic.twitter.com/lwMknEusx3 — FilGoal (@FilGoal) September 13, 2020

ربما لن يكون المصري ميدو أكثر مالاً من مواطنه محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لكرة القدم الموسم المنصرم، حيث يتقاضى راتب 350-400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. إلى جانب امتلاكه أسطول من السيارات التي تقدر بملايين الدولارات.

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لا يعرف مقدار ثروته

وفي حديث سابق مع الكابتن المصري ميدو، الذي لجأ بعد اعتزاله كرة القدم، إلى مجال الإعلام. حيث يقدم برنامج المعروف باسم ( الريمونتادا) على قناة المحور المصرية، حيث يتقاضى راتب كبير مقابل هذا العمل لم يكشف عن قيمته.

كما أن نجم المنتخب المصري (الفراعنة)، لا يعرف مقدار ثروته المالية التي جمعها خلال مشواره الكروي مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، في تصريح أجري معه في وقت سابق.

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ويمتلك ميدو، فيلا فاخرة في مدينة مارسيليا التي تعد ثاني أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة باريس، وشقة فاخرة في العاصمة البريطانية (لندن)، وكذلك سيارة من فيراري التي تعد من السيارات الأغلى ثمناً على مستوى العالم.

مسيرته الكروية

وبعد قرار اعتزاله عالم كرة القدم عام 2013، توجه الكابتن أحمد حسام ميدو، إلى عالم الاستثمار (البزنس)، حيث يمتلك العديد من الشركات في مجال الإعلان والإعلام. حتى أنه دخل في عالم مواد البناء والصلب وغيرها.

وبالعودة إلى عالم الكرة المستديرة، فقد بدأت مسيرة المصري ميدو من بوابة نادي الزمالك (الفارس الأبيض) عام 1990، لكنه فضل بعدها الاحتراف أوروبياً. بعد الانتقال إلى نادي جنيت البلجيكي عام 2000.

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كما وانتقل بعدها إلى نادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي الموسم الماضي عام 2001، ثم سليتا فيغو. وبعدها إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ويليها روما الإيطالي.

ليقرر بعدها اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة توتنهام عام 2006، وبعدها انتقل إلى نادي ميدلسبروه. ثم ويغان أتلتيك، ووست هام يونايتد. ليعود بعدها إلى الزمالك البيضاوي. قبل أن يقرر الاعتزال مع نادي بارنسلي الإنجليزي عام 2013.

🇪🇬 أطيب التمنيات للعالمي أحمد حسام ميدو الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 39 🎂🥳#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/7wtzqP2jlw — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 23, 2022

وشارك طوال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي لعب فيها في القارة الأوروبية (العجوز)، 221 مباراة في مختلف المسابقات، سجل من خلالها أكثر من 73 هدفاً. كما وخاض في مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 64 مباراة محرزاً أكثر من 20 هدفاً في مختلف البطولات.

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