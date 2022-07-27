إيلون ماسك وزوجة صديقه.. محامي “الزوجة الخائنة” يخرج عن صمته

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وطن – قال محامي نيكول شاناهان زوجة مؤسس “جوجل” سيرجي برين، إن أي ادعاء بأن نيكول خانت سيرجي مع الملياردير إيلون ماسك، يعتبر تشهيرا وليس مجرد كذبة صريحة.

وأضاف المحامي بريان فريدمان لصحيفة “ديلي ميل“: “أي ادعاء بأن نيكول كانت على علاقة غرامية مع إيلون ماسك ليس فقط كذبا صريحا، ولكنه أيضا عمل تشهيري”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد زعمت أن ماسك أقام علاقة غرامية مع زوجة سيرجي برين، ما مثل حافزا لطلاقهما.

ونشر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” (51 عاما)، صورة عبر “تويتر” وهو يحتفل مع سيرغي برين (48 عاما)، في محاولة لدحض ادعاء الصحيفة.

وعلق على الصورة: “لقد ذهب قدر الاهتمام بي إلى المستعر الأعظم، وهو أمر سيئ للغاية. لسوء الحظ، حتى المقالات التافهة عني تولد الكثير من النقرات. سأبذل قصارى جهدي لأكون وجها لوجه يركز على القيام بأشياء مفيدة للحضارة”.

وتظهر صورة ماسك أنه يقف مع سيرغي وامرأتين أخريين، ولم يكن من غير الواضح أين تم أخذها بالضبط، حيث شوهد ماسك آخر مرة في ميكونوس الأسبوع الماضي، لكن طائرته طارت من أوستن، حيث يعيش، إلى سان خوسيه يوم السبت، وعادت إلى أوستن يوم الأحد، وهبطت في الساعة 11 مساء.

في المقابل، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنها متمسكة بقصتها التي تزعم أن ماسك وشاناهان كانا متورطين بشكل رومانسي في آرت بازل في ديسمبر من العام الماضي، وأن ذلك لم يهدئ صداقة ماسك مع سيرغي فحسب، بل كان بمثابة الحافز لطلاقهما.

وقال متحدث باسم الصحيفة لموقع “ديلي ميل”: “نحن واثقون من مصادرنا ونحن نتمسك بتقاريرنا”.

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جينا ماريا كولفين هيل

♦️اعترف إيلون ماسك بأنه مصاص دماء من الزواحف يبلغ من العمر 3000 عام

تنقل بشخصيات كثيرة في التاريخ عبر التناسخ‼️

هذا من أغرب الأشياء التي سمعتها عن الملياردير الذي صنع نفسه

إيلون ماسك هو أغنى رجل مسجل في العالم

كيف أصبح على ما هو عليه⁉️ pic.twitter.com/nWbzCt2M6v — 𝒟.𝓂𝒾𝓂 (@dr_miml) July 25, 2022

وفي وقت سابق، أوضحت الصحيفة نقلا عن شخص مقرب من شاناهان، أنه في وقت العلاقة المزعومة في ديسمبر، انفصل برين وزوجته، لكنهما ما زالا يعيشان معا.

وأضافت أنه على الرغم من وجود اتفاق قبل الزواج، فإن الزوجين برين وشاناهان يتفاوضان حاليا على تسوية كلفة الطلاق، والتي يمكن أن تصل إلى مليار دولار.

يذكر أن شاناهان محامية، ويقع مقر مكتبها في كاليفورنيا، وهي مؤسسة شركة التكنولوجيا القانونية ClearAccessIP ومؤسسة Bia-Echo ، وفقا لملفها الشخصي على “LinkedIn”.

أما ماسك، الذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة SpaceX للصواريخ، فهو متورط حاليا في معركة قانونية بشأن خطته المهجورة لشراء “تويتر” مقابل 44 مليار دولار.

وسبق أن رُفعت دعوى قضائية ضد ماسك، بعد أن أعلن أنه سيتخلى عن مقترحه للاستحواذ على تويتر.

ويعتبر ماسك أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من 240 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

ووفقا لنفس المؤشر، تبلغ ثروة سيرغي برين حوالي 95 مليار دولار، مما يجعله ثامن أغنى شخص في العالم.