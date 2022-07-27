الرئيسيةالهدهداستهداف إسرائيليين في اسطنبول.. إيران دفعت 35 ألف دولار لعملائها مقابل عملية...
الهدهد

استهداف إسرائيليين في اسطنبول.. إيران دفعت 35 ألف دولار لعملائها مقابل عملية الاغتيال

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
استهداف اسرائيليين في تركيا watanserb.com
عميل ايراني يصور فندقا كان يقيم فيه سياح إسرائيليون في اسطنبول
- Advertisement -

وطن – تكشفت المزيد من المعلومات، عن محاولة إيرانية مزعومة لإستهداف إسرائيليين في اسطنبول في شهر يونيو الماضية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن حسب صحيفة “صباح” المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تعليمات صدرت لعملاء إيرانيين باستهداف ثلاثة سياح إسرائيليين يقيمون في فندق بالقرب من ميدان تقسيم في إسطنبول مقابل 35 ألف دولار.

وانتشر مقطع فيديو، يُظهر رجلا يصور أماكن داخل الفندق، قبل أن تعتقل الصحيفة، أعضاء الخلية الأربعة في “اللحظة الأخيرة”.

وأحبطت قوات الأمن التركية محاولة أخرى من قبل عملاء إيرانيين في 14 يوليو.

وتأتي هذه التقارير بعد شهر من إصدار المسؤولين الإسرائيليين مناشدة عاجلة لجميع المواطنين لمغادرة إسطنبول على الفور، وإعادة النظر في السفر غير الضروري إلى مناطق أخرى من تركيا.

وحذرت تل أبيب، ممن وصفتهم بعملاء إيرانيين قالت إنهم مستعدون لخطف أو قتل الإسرائيليين هناك حيث تسعى طهران للانتقام لقتل ضباط تم إلقاء اللوم على إسرائيل في مقتلهم.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران في الأشهر الأخيرة، بعد اغتيال ضابط إيراني في طهران، وغارات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، مما أدى الى تصريحات بتهديدات من القادة الإيرانيين وانتهاكات إيران المتزايدة للاتفاقات النووية، وفق الصحيفة العبرية.

وقال مسؤول أمني كبير في إفادة لوسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن وكالة التجسس الموساد ونظيراتها المحلية تمكنت الشهر الماضي من إحباط ثلاث هجمات إيرانية على الأقل استهدفت إسرائيليين في اسطنبول.

وصرح المسؤول الأمني، بأن استخبارات الموساد قادت السلطات التركية إلى 10 أعضاء في خلية إيرانية يُزعم أنهم كانوا يخططون لخطف وقتل سفير إسرائيلي سابق في تركيا وزوجته.

ووفقا للمسؤول، فقد تمكن الموساد أيضا من إحباط مخططين آخرين ضد إسرائيليين في إسطنبول، حيث فر السائحون من البلاد في “آخر ثانية ممكنة”.

إيرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، إن المزاعم الإسرائيلية بأن طهران كانت تستهدف إسرائيليين في تركيا لا أساس لها، وهي جزء من “سيناريو مصمم مسبقا لتدمير العلاقات بين الدولتين المسلمتين، على حد وصفه.

انخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظلال منذ سنوات، لكن التوترات تصاعدت بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل.

وقالت إيران إن إسرائيل كانت مسؤولة عن مقتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي في منزله بطهران في 22 مايو.

وكان اغتيال خدائي أخطر عملية داخل إيران منذ مقتل العالم النووي الكبير محسن فخري زادة في نوفمبر 2020.

المصدرتايمز أوف إسرائيل
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

نوبة هلع لمضيفة طيران تفاجأت بـ”رأس أفعى” في وجبة طعامها (فيديو)

الهدهد

“لا مانع من هذا الأمر”.. أردوغان يتحدث عن مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات

الهدهد

حرق القنصلية التركية في البصرة بعد هجوم دهوك.. حقيقة الصور التي غزت المواقع

تقارير

خبير في الأسلحة النووية يفجّر مفاجأة عن إنتاج إيران قنبلتين نوويتين

الهدهد

اعتقدوا أنه سوري.. أتراك يعتدون على مراسل أجنبي وزوجته بإسطنبول

الهدهد

الملك عبدالله الثاني: على إيران تغيير سلوكها.. ونواجه على حدودنا هجمات من ميليشاتها

الهدهد

فيديو انجراف عدة سيارات وسط الصراخ بسبب فيضان نهر رودبال في إيران

الهدهد

“فيضانات إيران” قتلى وجرحى ومفقودون.. سيول فاجأت المارة وابتلعت السيارات

حياتنا

أحمد كنجو.. مكافأة كبيرة للفتى السوري من رجل أعمال بعد تصديه لعنصرية الأتراك

الهدهد

هل اختطف الموساد مسؤولاً بالحرس الثوري وحقق معه داخل إيران؟

الهدهد

أتراك يهاجمون سياح خليجيين في مسبح أحد المنتجعات بإسطنبول (فيديو)

حياتنا

رد فعلها لا يُوصف.. فيديو مؤثر لفتاة ألمانية اعتقنت الإسلام خلال زيارتها لتركيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا