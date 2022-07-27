استهداف إسرائيليين في اسطنبول.. إيران دفعت 35 ألف دولار لعملائها مقابل عملية الاغتيال

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وطن – تكشفت المزيد من المعلومات، عن محاولة إيرانية مزعومة لإستهداف إسرائيليين في اسطنبول في شهر يونيو الماضية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن حسب صحيفة “صباح” المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تعليمات صدرت لعملاء إيرانيين باستهداف ثلاثة سياح إسرائيليين يقيمون في فندق بالقرب من ميدان تقسيم في إسطنبول مقابل 35 ألف دولار.

وانتشر مقطع فيديو، يُظهر رجلا يصور أماكن داخل الفندق، قبل أن تعتقل الصحيفة، أعضاء الخلية الأربعة في “اللحظة الأخيرة”.

צילמו את החדר של התיירות מישראל ותכננו לרצוח אותן תמורת 35 אלף דולר | תיעוד – כך הכינו האיראנים את ההתנקשות בטורקיה@ShaharAl2 @Yoav__Zehavi pic.twitter.com/cIRoGVedMo — כאן חדשות (@kann_news) July 23, 2022

وأحبطت قوات الأمن التركية محاولة أخرى من قبل عملاء إيرانيين في 14 يوليو.

وتأتي هذه التقارير بعد شهر من إصدار المسؤولين الإسرائيليين مناشدة عاجلة لجميع المواطنين لمغادرة إسطنبول على الفور، وإعادة النظر في السفر غير الضروري إلى مناطق أخرى من تركيا.

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ، في بيانه اليوم ، المواطنين الاسرائيليين في تركيا إلى "مغادرة البلاد على الفور". — ‏Ayda News (@AydaNews) June 13, 2022

وحذرت تل أبيب، ممن وصفتهم بعملاء إيرانيين قالت إنهم مستعدون لخطف أو قتل الإسرائيليين هناك حيث تسعى طهران للانتقام لقتل ضباط تم إلقاء اللوم على إسرائيل في مقتلهم.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران في الأشهر الأخيرة، بعد اغتيال ضابط إيراني في طهران، وغارات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، مما أدى الى تصريحات بتهديدات من القادة الإيرانيين وانتهاكات إيران المتزايدة للاتفاقات النووية، وفق الصحيفة العبرية.

وقال مسؤول أمني كبير في إفادة لوسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن وكالة التجسس الموساد ونظيراتها المحلية تمكنت الشهر الماضي من إحباط ثلاث هجمات إيرانية على الأقل استهدفت إسرائيليين في اسطنبول.

وصرح المسؤول الأمني، بأن استخبارات الموساد قادت السلطات التركية إلى 10 أعضاء في خلية إيرانية يُزعم أنهم كانوا يخططون لخطف وقتل سفير إسرائيلي سابق في تركيا وزوجته.

ووفقا للمسؤول، فقد تمكن الموساد أيضا من إحباط مخططين آخرين ضد إسرائيليين في إسطنبول، حيث فر السائحون من البلاد في “آخر ثانية ممكنة”.

إيرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، إن المزاعم الإسرائيلية بأن طهران كانت تستهدف إسرائيليين في تركيا لا أساس لها، وهي جزء من “سيناريو مصمم مسبقا لتدمير العلاقات بين الدولتين المسلمتين، على حد وصفه.

عاجل | القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: هناك خطر حقيقي ومباشر على حياة الإسرائيليين في #تركيا pic.twitter.com/HdmwUOHQby — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 12, 2022

انخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظلال منذ سنوات، لكن التوترات تصاعدت بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل.

وقالت إيران إن إسرائيل كانت مسؤولة عن مقتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي في منزله بطهران في 22 مايو.

#عاجل و #حصري

التلفزيون الأسرائيلي يؤكد: العقيد حسن صياد خداياري الذي تم اغتياله "غامضا" في طهران اليوم يقف وراء سلسلة من الهجمات ضد الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك تخطيط عملية إرهابية ضد الدبلوماسيين الإسرائيليين في #تركيا @roysharon11 pic.twitter.com/vxbpBuhVmI — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) May 22, 2022

وكان اغتيال خدائي أخطر عملية داخل إيران منذ مقتل العالم النووي الكبير محسن فخري زادة في نوفمبر 2020.