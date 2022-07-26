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من هي نيكول شاناهان التي ينفي إيلون ماسك علاقته بها؟ (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
من هي نيكول شاناهان التي ينفي إيلون ماسك علاقته بها؟ (صور) watanserb.com
سيرغي برين وزوجته نيكول شاناهان
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وطنذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نهاية هذا الأسبوع أن إيلون موسك ونيكول شاناهان كانا على علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، وهو ادعاء نفاه ماسك.

ظهرت رائدة الأعمال الخيرية في وادي السيليكون، نيكول شاناهان، في نهاية هذا الأسبوع وسط خلاف بين اثنين من أغنى الرجال في العالم، سيرجي برين وإيلون موسك.

مؤسس غوغل سيرغي برين وزوجته نيكول

“خلافات لا يمكن التوفيق بينها”

نيكول شاناهان وسيرجي برين متزوجان منذ أكثر من ثلاث سنوات لكنهما أعلنا في يونيو أنهما يخططان للطلاق، مشيرين إلى “خلافات لا يمكن التوفيق بينها”، وفقا لما أورده موقع “ndtv

وقعت شاناهان وبرين اتفاقية ما قبل الزواج ويتفاوضان حاليًا على شروط طلاقهما، والتي تطلب بموجبها أكثر من مليار دولار، وفقًا للتقرير.

ويمكن أن يضع ذلك تسوية طلاقها في نفس قيمة تسوية طلاق الملياردير ماكنزي سكوت وميليندا غيتس.

من هي نيكول شاناهان؟

تعمل شاناهان حالياً كمحام وزميل باحث في CodeX، مركز ستانفورد للمعلومات القانونية. كما أسست شركة ClearAccessIP، ومقرها بالو ألتو، حيث تساعد أصحاب براءات الاختراع في إدارة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم واستثمارها.

وتم الاستحواذ عليها من قبل شركة IPwe المنافسة في عام 2020.

وشاناهان، هي ابنة مهاجرين صينيين، تحدثت عن والدتها التي عملت خادمة وترعرعت على المساعدة العامة.

وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn، تخرجت من جامعة بوجيت ساوند في ولاية واشنطن، حيث درست الاقتصاد والدراسات الآسيوية ولغة الماندرين الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت على شهادتها في القانون من جامعة سانتا كلارا، حيث قضت فترة طويلة كطالبة تبادل في جامعة سنغافورة الوطنية.

المصدرموقع "ndtv". ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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