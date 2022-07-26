من هي نيكول شاناهان التي ينفي إيلون ماسك علاقته بها؟ (صور)

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وطن– ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نهاية هذا الأسبوع أن إيلون موسك ونيكول شاناهان كانا على علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، وهو ادعاء نفاه ماسك.

ظهرت رائدة الأعمال الخيرية في وادي السيليكون، نيكول شاناهان، في نهاية هذا الأسبوع وسط خلاف بين اثنين من أغنى الرجال في العالم، سيرجي برين وإيلون موسك.

“خلافات لا يمكن التوفيق بينها”

نيكول شاناهان وسيرجي برين متزوجان منذ أكثر من ثلاث سنوات لكنهما أعلنا في يونيو أنهما يخططان للطلاق، مشيرين إلى “خلافات لا يمكن التوفيق بينها”، وفقا لما أورده موقع “ndtv”



وقعت شاناهان وبرين اتفاقية ما قبل الزواج ويتفاوضان حاليًا على شروط طلاقهما، والتي تطلب بموجبها أكثر من مليار دولار، وفقًا للتقرير.

ويمكن أن يضع ذلك تسوية طلاقها في نفس قيمة تسوية طلاق الملياردير ماكنزي سكوت وميليندا غيتس.



من هي نيكول شاناهان؟

تعمل شاناهان حالياً كمحام وزميل باحث في CodeX، مركز ستانفورد للمعلومات القانونية. كما أسست شركة ClearAccessIP، ومقرها بالو ألتو، حيث تساعد أصحاب براءات الاختراع في إدارة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم واستثمارها.

وتم الاستحواذ عليها من قبل شركة IPwe المنافسة في عام 2020.

وشاناهان، هي ابنة مهاجرين صينيين، تحدثت عن والدتها التي عملت خادمة وترعرعت على المساعدة العامة.

وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn، تخرجت من جامعة بوجيت ساوند في ولاية واشنطن، حيث درست الاقتصاد والدراسات الآسيوية ولغة الماندرين الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت على شهادتها في القانون من جامعة سانتا كلارا، حيث قضت فترة طويلة كطالبة تبادل في جامعة سنغافورة الوطنية.