منخفض السيل الخصيب.. توقعات الحالة الجوية في عموم محافظات سلطنة عمان اليوم الثلاثاء

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وطن – كشفت الأرصاد العمانية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على محافظات السلطنة مع بدء تأثير المنخفض القادم من الهند.

وقالت الأرصاد العمانية إن “الصورة الجوية توضح تدفق وتكاثف السحب الممطرة على شمال الباطنة وتستمر التوقعات على عموم المحافظات الشمالية بفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال الساعات القادمة.”

الساعة 7:30 صباحًا

الصورة الجوية توضح تدفق وتكاثف السحب الممطرة على شمال الباطنة وتستمر التوقعات على عموم المحافظات الشمالية بفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال الساعات القادمة. pic.twitter.com/27XptXqMzT — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 26, 2022

وأشارت إلى أن حالة البحر ستكون هائجة، في حين سيبلغ ارتفاع الموج م بين 3-4 امتار، في حين أن سرعة الرياح على سواحل بحر العرب ستكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، فيما تهب على بقية المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة.

حالة البحر وتوقعات الرياح اليوم

⚠️هائج الموج (4-3 متر). Today's sea state and wind forecast

⚠️Rough (3.0-4.0 m). pic.twitter.com/JLGgPMvRzj — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 26, 2022

وأوضحت الأرصاد العمانية بأن الفرصة ستكون مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة على المحافظات الشمالية واحتمال جريان الأودية.

كما ستكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة على سواحل وجبال محافظة ظفار مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة، بالإضافة إلى تصاعد الغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

حالة الطقس اليوم

-فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة على المحافظات الشمالية واحتمال جريان الأودية.

-غائم جزئيًا إلى غائم على سواحل وجبال محافظة ظفار مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة.

– تصاعد الغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة. pic.twitter.com/gmzz7KHmyb — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 26, 2022

كما نوهت إلى استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات شمال الباطنة والبريمي مع اقتراب سحب ممطرة باتجاه سواحل جنوب الباطنة وشمال الباطنة.

الآن 10:00 صباحًا

استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات شمال الباطنة والبريمي مع اقتراب سحب ممطرة باتجاه سواحل جنوب الباطنة وشمال الباطنة. pic.twitter.com/UvQSNvC9cj — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 26, 2022

ونبهت الأرصاد العمانية إلى فرص تدفق وتكاثف السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا على المحافظات الشمالية لسلطنة عمان.

تستمر فرص تدفق وتكاثف السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا على المحافظات الشمالية لسلطنة عمان. pic.twitter.com/mcGRKU8Tq9 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 26, 2022

سبب تسمية منخفض السيل الخصيب

تقرر تسمية الحالة الجوية الصيفية ذات الرمز (لو3 /٢٢) بمنخفض “السيل الخصيب” بناءً على استيفاء شروط التسميات في مشروع رصدة والمحتمل تأثيرها على أجواء السلطنة.

ويُذكر أن التوقعات الجوية تشير إلى تأثر أجزاء واسعة من سلطنة عُمان اعتباراً من ليل الإثنين والثلاثاء بأحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر خلالها السحب الرعدية وتساقط الأمطار في نطاقات واسعة.