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منخفض السيل الخصيب.. توقعات الحالة الجوية في عموم محافظات سلطنة عمان اليوم الثلاثاء

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
منخفض السيل الخصيب watanserb.com
تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم على محافظات السلطنة مع بدء تأثير المنخفض القادم من الهند
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وطن – كشفت الأرصاد العمانية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على محافظات السلطنة مع بدء تأثير المنخفض القادم من الهند.

وقالت الأرصاد العمانية إن “الصورة الجوية توضح تدفق وتكاثف السحب الممطرة على شمال الباطنة وتستمر التوقعات على عموم المحافظات الشمالية بفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال الساعات القادمة.”

وأشارت إلى أن حالة البحر ستكون هائجة، في حين سيبلغ ارتفاع الموج م بين 3-4 امتار، في حين أن سرعة الرياح على سواحل بحر العرب ستكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، فيما تهب على بقية المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة.

وأوضحت الأرصاد العمانية بأن الفرصة ستكون مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة على المحافظات الشمالية واحتمال جريان الأودية.

كما ستكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة على سواحل وجبال محافظة ظفار مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة، بالإضافة إلى تصاعد الغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

كما نوهت إلى استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات شمال الباطنة والبريمي مع اقتراب سحب ممطرة باتجاه سواحل جنوب الباطنة وشمال الباطنة.

ونبهت الأرصاد العمانية إلى فرص تدفق وتكاثف السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا على المحافظات الشمالية لسلطنة عمان.

سبب تسمية منخفض السيل الخصيب

تقرر تسمية الحالة الجوية الصيفية ذات الرمز (لو3 /٢٢) بمنخفض “السيل الخصيب” بناءً على استيفاء شروط التسميات في مشروع رصدة والمحتمل تأثيرها على أجواء السلطنة.

ويُذكر أن التوقعات الجوية تشير إلى تأثر أجزاء واسعة من سلطنة عُمان اعتباراً من ليل الإثنين والثلاثاء بأحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر خلالها السحب الرعدية وتساقط الأمطار في نطاقات واسعة.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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