وهم بصري .. ناشر الصورة يتحداك أن تكتشف الحقيقة من أول نظرة! (شاهد)

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وطن – أربكت إحدى صورة وهم بصري المنشورة على موقع Reddit بعض المشاهدين، الذين لم يتمكنوا من معرفة ما كانوا ينظرون إليه بالضبط.

وجاء في التعليق المرفق إلى جانب الصورة على الموقع: “كان لا بد من النظر ثلاث مرات على الهدف”. “اعتقدت أنها تركت كل شيء حقًا”.

تُظهر الصورة امرأة في صورة جانبية وهي ترتدي قميصًا ورديًا وسروال جينز أسود.

لديها ذراعها الأيمن إلى أسفل بجانبها، في مواجهة الكاميرا، لكن ذراعها الأيسر منحني، ومرفقها على ارتفاع الصدر ويدها بالقرب من وجهها.

على الرغم من أنها تبدو وكأنها صورة بريئة تمامًا، إلا أن بعض المستخدمين قد شعروا وكأن ما يظهر فيها ثدي الشابة؛ لأن كوعها شتت انتباههم، حيث يعتقد البعض أنها كانت جزءًا مختلفًا من الجسم.

وسخر أحد المعلقين على التصوير بقوله: “التصوير الاحترافي قد يكون مكلفًا”.

بالطبع، هذه ليست المرة الأولى التي تحيّر فيها هذه الأنواع من الأوهام البصرية المشاهدين.

فقد خدع رسام الجسد الإيطالي يوهانس ستوتير المعجبين مؤخرًا عندما تحداهم أن يروا امرأة عارية في صورة زهرة رائعة.بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية