مستبعداً فريقه ليفربول .. كلوب يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الجديد

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وطن- في تصرح غريب من نوعه، توقع المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، مستبعداً فريقه الريدز.

وقال مدرب ليفربول كلوب، في مقابلة صحفية مع شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية، بأن الموسم المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز(البريميرليج)، سيكون الصراع محتدماً وخاصة على مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كلوب وبطل الدوري الإنجليزي الجديد

وتوقع كلوب عن هوية بطل الدوري الإنجليزي، قائلاً: ” ستكون معركة ضخمة، يا إلهي هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز. ليس لديّ أي فكرة عمن سيخوض سباق اللقب، ولكن على ما يبدو بأن مانشستر سيتي في النهاية سيكون البطل”.

يورغن كلوب:" لو لم نفز بلقب من ألقاب البريميرليغ الاخيرة لحقق مان سيتي الدوري 5 أو 6 مرات على التوالي وهذا أمر جنوني في انجلترا". pic.twitter.com/d6IO1dhwf8 — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 24, 2022

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كما وأضاف كلوب، ” الأمر دائماً بالنسبة لنا هكذا، الهدف الرئيسي هو التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا”.

يورغن كلوب في حديث مع سكاي سبورت 🗣️ : أقولها من قبل بداية الموسم.. مانشستر سيتي هو من سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/C3ls8l1ow8 — DO SPORT دو سبورت (@Dosportarabia) July 24, 2022

وتابع، ” الأمر صعب بالفعل، عندما تضمن التأهل إلى دوري الأبطال. وبذلك إذا كان لديك الوقت للقتال من أجل اللقب. فإنك تفعل ذلك”.

وكان نادي ليفربول (الريدز)، قد جدد الثقة بالمدرب الألماني يورغن كلوب، من أجل الاستمرار لفترة أطول مع الفريق. حيث سينتهي عقده الجديد مع الريدز في صيف 2026.

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جماهير ليفربول

وأصيبت جماهير ليفربول (الريدز) بالاحباط بعد تصريحات يورغن كلوب، بعد توقع مانشستر سيتي ( الأزرق السماوي). بطل الدوري الإنجليزي الجديد، الذي سيقاتل من أجل الحفاظ على اللقب.

وكان ليفربول قد خسر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي مانشستر سيتي. إلى جانب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية بهدف نظيف دون رد.

يورغن كلوب :" مان سيتي هذا الصيف لم يكتفي بشراء لاعبين جيدين فقط، بل قام بمنح لاعبين جيدين لارسنال ولاعب لتشيلسي،نحن في وضع مماثل حيث لا يمكنك دائماً الاستمرار مع نفس الفريق، أنت بحاجة إلى دماء وأرجل جديدة". pic.twitter.com/kLLJuePR6c — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 24, 2022

ومن المقرر أن ينطلق مراسم افتتاح الموسم الجديد من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، في ال6 من شهر أغسطس/ آب القادم، وحتى ال28 من شهر مايو/ آيار عام 2023.

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