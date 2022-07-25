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رياضة

مستبعداً فريقه ليفربول .. كلوب يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الجديد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كلوب يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الجديد watanserb.com
كلوب يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الجديد
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وطن- في تصرح غريب من نوعه، توقع المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، مستبعداً فريقه الريدز.

وقال مدرب ليفربول كلوب، في مقابلة صحفية مع شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية، بأن الموسم المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز(البريميرليج)، سيكون الصراع محتدماً وخاصة على مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كلوب وبطل الدوري الإنجليزي الجديد

وتوقع كلوب عن هوية بطل الدوري الإنجليزي، قائلاً: ” ستكون معركة ضخمة، يا إلهي هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز. ليس لديّ أي فكرة عمن سيخوض سباق اللقب، ولكن على ما يبدو بأن مانشستر سيتي في النهاية سيكون البطل”.

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كما وأضاف كلوب، ” الأمر دائماً بالنسبة لنا هكذا، الهدف الرئيسي هو التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا”.

وتابع، ” الأمر صعب بالفعل، عندما تضمن التأهل إلى دوري الأبطال. وبذلك إذا كان لديك الوقت للقتال من أجل اللقب. فإنك تفعل ذلك”.

وكان نادي ليفربول (الريدز)، قد جدد الثقة بالمدرب الألماني يورغن كلوب، من أجل الاستمرار لفترة أطول مع الفريق. حيث سينتهي عقده الجديد مع الريدز في صيف 2026.

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جماهير ليفربول

وأصيبت جماهير ليفربول (الريدز) بالاحباط بعد تصريحات يورغن كلوب، بعد توقع مانشستر سيتي ( الأزرق السماوي). بطل الدوري الإنجليزي الجديد، الذي سيقاتل من أجل الحفاظ على اللقب.

وكان ليفربول قد خسر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي مانشستر سيتي. إلى جانب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية بهدف نظيف دون رد.

ومن المقرر أن ينطلق مراسم افتتاح الموسم الجديد من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، في ال6 من شهر أغسطس/ آب القادم، وحتى ال28 من شهر مايو/ آيار عام 2023.

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المصدروطن + سكاي سبورتس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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