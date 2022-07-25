مذيعة تفضح رونالدو حينما دعاها إلى منزله: “كنت أعرف ماذا سيفعل بي!” (شاهد)

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وطن – كشفت مقدمة البرامج التلفزيونية أليسون إيكمان، عن علاقتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت أليسون إكمان على “TikTok” مقطع فيديو تتذكر فيه عندما دعاها نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إلى منزله.

ولدت أليسون إكمان في الولايات المتحدة، لديها حاليًا أكثر من 250000 متابع على TikTok، و 287000 آخرين على Instagram.

وقالت إيكمان: “لقد استضفت حدث كريستيانو رونالدو لعطره الجديد”.

وتابعت: “ثم أصبحنا أصدقاء في الحفلة ودعاني كريستيانو إلى منزله. قلت له لا، بأي حال من الأحوال، لأنه كان علي العمل في اليوم التالي. كنت أعرف ما سيحدث إذا ذهبت إلى منزله”.وفق مجلة “ماركا” الإسبانية

وبينت: “غادرنا الحفلة، ذهب صديقي معه، وذهبت مع مديره. انتهى بنا المطاف في منزله وتناولنا بضعة أكواب من الشمبانيا. وبعد ذلك، في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، أخبرته أنني أريد العودة إلى المنزل وأرسلني مع سائقه، وكان هذا كل شيء”.

وقالت: “عندما غادرنا منزله، سأل عن رقمي وكنا نراسل بعضنا البعض لمدة شهر، لكن الأمر كان بسيطًا للغاية: “مرحبًا ، كيف حالك. ماذا تفعل؟ أنا أعمل. أنا في منزلي” .

وأشار المذيعة إلى أن رونالدو أراد منها أن تحضر إلى منزله، “لكنني لا ارافق المشاهير من أجل مصالحهم الشخصية.”