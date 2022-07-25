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مذيعة تفضح رونالدو حينما دعاها إلى منزله: “كنت أعرف ماذا سيفعل بي!” (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
أليسون إيكمان وكريستيانو رونالدو watanserb.com
أليسون إيكمان وكريستيانو رونالدو
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وطن – كشفت مقدمة البرامج التلفزيونية أليسون إيكمان، عن علاقتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت أليسون إكمان على “TikTok” مقطع فيديو تتذكر فيه عندما دعاها نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إلى منزله.

ولدت أليسون إكمان في الولايات المتحدة، لديها حاليًا أكثر من 250000 متابع على TikTok، و 287000 آخرين على Instagram.

أليسون إكمان
أليسون إكمان

وقالت إيكمان: “لقد استضفت حدث كريستيانو رونالدو لعطره الجديد”.

وتابعت: “ثم أصبحنا أصدقاء في الحفلة ودعاني كريستيانو إلى منزله. قلت له لا، بأي حال من الأحوال، لأنه كان علي العمل في اليوم التالي. كنت أعرف ما سيحدث إذا ذهبت إلى منزله”.وفق مجلة “ماركا” الإسبانية

وبينت: “غادرنا الحفلة، ذهب صديقي معه، وذهبت مع مديره. انتهى بنا المطاف في منزله وتناولنا بضعة أكواب من الشمبانيا. وبعد ذلك، في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، أخبرته أنني أريد العودة إلى المنزل وأرسلني مع سائقه، وكان هذا كل شيء”.

كريستيانو رونالدو يحقن أعضاءه التناسلية بالبوتوكس watanserb.com
كريستيانو رونالدو وجورجينا

وقالت: “عندما غادرنا منزله، سأل عن رقمي وكنا نراسل بعضنا البعض لمدة شهر، لكن الأمر كان بسيطًا للغاية: “مرحبًا ، كيف حالك. ماذا تفعل؟ أنا أعمل. أنا في منزلي” .

وأشار المذيعة إلى أن رونالدو أراد منها أن تحضر إلى منزله، “لكنني لا ارافق المشاهير من أجل مصالحهم الشخصية.”

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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