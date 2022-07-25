“لا مانع من هذا الأمر”.. أردوغان يتحدث عن مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات

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وطن– كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أحدث ظهور له عن طبيعة العلاقة بين تركيا من جهة، والسعودية ومصر والإمارات من جهة.

أردوغان وعلاقة تركيا بمصر والسعودية والإمارات

وفي حديثه لقناة “TRT” قال أردوغان، إن مساعي تطوير العلاقات التركية مع السعودية والإمارات مستمرة.

يحدث الآن | الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يتحدث لشبكة TRT حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية https://t.co/M5orNgOYrV — TRT عربي (@TRTArabi) July 25, 2022

كما كشف عن الدرجة التي وصلت لها مفاوضات المصالحة مع مصر، وقال:” لقاءات تطبيع العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك.”

وأوضح الرئيس التركي أنه “لا يوجد سبب لعدم وجود محادثات على مستوى رفيع عال مع مصر.”

وتابع أن “المباحثات التركية المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع.”، مضيفا:”يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل”.

وكان قادة الدول الثلاث قد تبادلوا الزيارات خلال الشهور الأخيرة، بعد سنوات من التوتر بسبب الخلاف تجاه قضايا مختلفة.

توترت العلاقات بين مصر وتركيا على خلفية موقف أنقرة من التطورات السياسية في القاهرة منذ انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.

#أردوغان: السياسة الأوروبية ليست سياسة سليمة، ونحن نمسك العصا من المنتصف في ما يتعلق بعلاقاتنا بأوكرانيا وروسيا pic.twitter.com/MSD8neAFNo — TRT عربي (@TRTArabi) July 25, 2022

وعن الوضع الدولي قال أردوغان، إن السياسة الأوروبية ليست سياسة سليمة “ونحن نمسك العصا من المنتصف في ما يتعلق بعلاقاتنا بأوكرانيا وروسيا.”

أزمة روسيا وأوكرانيا

وشدد:”روسيا وأوكرانيا دولتان حليفتان لتركيا، ونقف على مسافة واحدة منهما.”

وتابع الرئسي:”مساعينا للمصالحة بين روسيا وأوكرانيا بدأت قبل الحرب، ولا نزال نواصل جهودنا.”

وذكر أردوغان أن توقيع اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية في إسطنبول يُعَدّ نجاحاً كبيراً.

وأوضح أن المفاوضات بدأت قبل وقت طويل للوصول إلى اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم.

كما كشف رئيس تركيا أن بلاده أوضحت للعراق أن هجمات دهوك مشابهة لتلك التي تنفّذها التنظيمات الإرهابية مثل PKK.

وتابع:”نأمل أن تشارك جميع الدول في جهود مكافحة الإرهاب.”

وأضاف أردوغان:”الوضع شرق الفرات لا يزال غير آمن، وواشنطن لم تُظهِر حسن نيتها لحلّ الأزمة”.

وعن لقائه بالرئيس الأمريكي جو بادين في إيران، قال:”لقائي مع بايدن كان إيجابياً جداً لتعزيز العلاقات التركية-الأمريكية.”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النقاشات مع واشنطن بشأن إتمام صفقة مقاتلات F-16 مستمرَّة.

تركيا واليونان

وعن الأزمة مع اليونان لفت الرئيس التركي، إلى أن الولايات المتحدة أنشأت 4 قواعد عسكرية جديدة في الجزر الموجودة بين تركيا واليونان.

وقال:”أعتقد أن اليونان استفادت من الدروس السابقة، وفهمت أن الإجراءات التي اتخذتها مخالفة لاتفاقية لوزان.”

هذا وأشار أردوغان إلى أن بلاده وقعت 8 اتفاقيات في مجالات عدة مع إيران، وذلك مؤشر على قوة العلاقات بين البلدين، حسب وصفه.

كما ذكر أن تركيا تعمل على رفع حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار.