لا تطلب هذا الشيء ان كنت على متن الطائرة، مضيفة تحذر

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وطن– أخبرت سيلينا بيدنج، التي تعمل مضيفة طيران منذ سنوات، صحيفة إكسبرس البريطانية أنه لا يجب على الركاب تناول الطعام والمشروبات “مطلقًا” على متن الطائرة.

بدلاً من ذلك، أوصت المسافرين دائمًا باختيار سلطة أو سلطة فواكه خلال الرحلات الجوية.

مياه الصنوبر

وأكدت سيلينا إنه يجب على الركاب تجنب مياه الصنبور وطعام الطائرة بأي ثمن.

حيث قالت: “العديد من الدراسات أظهرت أن ماء الصنوبر ليس نقياً وصالحاً للشرب.”



وجبات شركات الطيران

وفيما يتعلق بالطعام، نصحت سيلينا “بتجنب طعام الطائرة بقدر ما تستطيع”.

وأوضحت أن طعام الطائرة، وخاصة الأطباق الساخنة الأكثر شعبية بما في ذلك لحم الخنزير المحمص والجبن وغيرها من السندويشات المعدة مسبقًا، تحتوي على كمية هائلة من الملح أكثر من معظم الوجبات الجاهزة التي نشتريها من السوبر ماركت.

لماذا تضيف شركات الطيران الكثير من الملح إلى الوجبات الساخنة والسندويشات؟

قالت المضيفة أن السبب وراء ذلك هو ضغط المقصورة، حيث نفقد ما يصل إلى 30% من براعم التذوق أثناء الطيران.



وأضافت “لهذا السبب، تضيف الشركات التي تعد الطعام لشركات الطيران الكثير من الملح من أجل الإستمتاع بوجبة الطعام على ارتفاع 40 ألف قدم”.

كما أوصت سيلينا ببعض الخيارات الأخرى التي غالبًا ما تكون متاحة على متن الطائرة.

حيث قالت: “يمكنك أن تختار سلطة أو فواكه مثلا.”

وأضافت “تأكد من شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد الرحلة للحفاظ على ترطيب الجسم.”

ومن جهتها، حذرت مضيفة الطيران الأمريكية أمبر بالقول أن “وجبات شركات الطيران غير صحية للغاية” حيث أكدت أنه عادة ما يتم تحضير الطعام قبل أكثر من 12 ساعة ويمكن ملؤه بالعديد من المواد الحافظة.

وقالت: “عادةً ما أحضر طعامي: شطائر خفيفة أو سلطة معكرونة.”

ماذا عن القهوة؟

كما نصحت أمبر بتجنب القهوة على متن الطائرات.

وأوضحت:”لا تشربوا القهوة في الطائرات، إنها نفس المياه الصالحة للشرب التي تمر عبر نظام الحمام.”