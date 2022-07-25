كريستيانو رونالدو إلى أتلتيكو مدريد؟ .. 10 مفاتيح لفهم مستقبله

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وطن – بينما يصر نادي أتلتيكو مدريد على أن انتقال كريستيانو رونالدو أمر غير ممكن، إلا أن المقربين من نجم مانشستر يونايتد لا يستبعدون أي شيء.

وبحسب ما ورد، طلبَ البرتغالي الدولي مغادرة “الشياطين الحمر” في محاولته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

دعونا نلقي نظرة على 10 مفاتيح لفهم مستقبل رونالدو

غير مجدي من الناحية المالية

لا يستطيع أتلتيكو مدريد تحمل توقيع رونالدو في الوقت الحالي. ليس لدى النادي الإسباني مساحة في سقف الرواتب، ولا يمكنه تلبية مطالب مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، فهم يدركون أن عائداتهم سترتفع بشكل كبير بسبب التأثير التجاري الذي سيحدثه وصول رونالدو المحتمل.

يجب أن يغادر اثنان من المهاجمين أو اثنين من اللاعبين المهمين

لإفساح المجال لرونالدو، سيتعين على لاعبين على الأقل مغادرة النادي. أحدهما سيكون ألفارو موراتا والآخر يمكن أن يكون لاعب خط وسط مثل سول نيجيز أو توماس ليمار.

سيضطر رونالدو إلى خفض راتبه، وهو على استعداد لذلك

لا يستطيع أتليتيكو تغطية راتبه لكن النجم البرتغالي سيكون على استعداد لخفض راتبه من أجل اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

يرغب “الدون” أن يلعب في المنافسة الأوروبية الكبرى

يرغب رونالدو في لعب دوري أبطال أوروبا، ولهذا يتواصل مع أندية مثل تشيلسي وبايرن ميونيخ.

يريد أن يكون ضمن فريق ينافس على الكأس. ويعتقد أن أتلتيكو مدريد من بين المرشحين.

خارج الخيارات خارج أتليتيكو

كان أتلتيكو مدريد مدريد أحد خيارات رونالدو الأخيرة.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يوجد الكثير من الاهتمام لمهاجم مانشستر يونايتد وقد عرضه وكيله خورخي مينديز على أتلتيكو مدريد.

نصائح للبقاء في مانشستر

نصح بعض المقربين من النجم البرتغالي بعدم الرحيل عن مانشستر يونايتد.

يعتقدون أنه يمكن أن يساعد الفريق على العودة إلى أيام مجدهم.

أسطورة في ريال مدريد

قد يكون الانتقال إلى أتلتيكو بمثابة ضربة لجماهير ريال مدريد، الذين سيشاهدون انضمام الهداف التاريخي للنادي إلى غريمهم المحليين.

في غضون ذلك، سيسعد رونالدو بالعودة إلى العاصمة الإسبانية.

استقبال جماهير أتليتكو

كان رونالدو هو العدو الأول لمشجعي أتليتكو​​، وحتى عندما كان في يوفنتوس، كان لديه مشاجرات مع أنصاره في “متروبوليتانو”.

سيميوني لصالح هذه الخطوة

ولم يُطلب من دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو ، إبداء رأيه، لكنه سيؤيد توقيعًا قد يضمن للفريق حوالي 30 هدفًا في الموسم المقبل.

الخلاصة: وصوله لا يمكن استبعاده

مع كل ما قيل، لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما إذا كان كريستيانو سيوقع لأتليتيكو أم لا. هناك العديد من الشكوك، ولكن لا يمكن استبعاد الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.وفق مجلة “ماركا” الإسبانية