الرئيسيةرياضةكريستيانو رونالدو إلى أتلتيكو مدريد؟ .. 10 مفاتيح لفهم مستقبله
رياضة

كريستيانو رونالدو إلى أتلتيكو مدريد؟ .. 10 مفاتيح لفهم مستقبله

أنس السالم
كتب أنس السالم
انتقال كريستيانو رونالدو إلى أتلتيكو مدريد watanserb.com
رونالدو
- Advertisement -

وطن – بينما يصر نادي أتلتيكو مدريد على أن انتقال كريستيانو رونالدو أمر غير ممكن، إلا أن المقربين من نجم مانشستر يونايتد لا يستبعدون أي شيء.

وبحسب ما ورد، طلبَ البرتغالي الدولي مغادرة “الشياطين الحمر” في محاولته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

دعونا نلقي نظرة على 10 مفاتيح لفهم مستقبل رونالدو 

غير مجدي من الناحية المالية

لا يستطيع أتلتيكو مدريد تحمل توقيع رونالدو في الوقت الحالي. ليس لدى النادي الإسباني مساحة في سقف الرواتب، ولا يمكنه تلبية مطالب مانشستر يونايتد.

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

ومع ذلك، فهم يدركون أن عائداتهم سترتفع بشكل كبير بسبب التأثير التجاري الذي سيحدثه وصول رونالدو المحتمل.

يجب أن يغادر اثنان من المهاجمين أو اثنين من اللاعبين المهمين

لإفساح المجال لرونالدو، سيتعين على لاعبين على الأقل مغادرة النادي. أحدهما سيكون ألفارو موراتا والآخر يمكن أن يكون لاعب خط وسط مثل سول نيجيز أو توماس ليمار.

سيضطر رونالدو إلى خفض راتبه، وهو على استعداد لذلك

لا يستطيع أتليتيكو تغطية راتبه لكن النجم البرتغالي سيكون على استعداد لخفض راتبه من أجل اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

يرغب “الدون” أن يلعب في المنافسة الأوروبية الكبرى

يرغب رونالدو في لعب دوري أبطال أوروبا، ولهذا يتواصل مع أندية مثل تشيلسي وبايرن ميونيخ.

يريد أن يكون ضمن فريق ينافس على الكأس. ويعتقد أن أتلتيكو مدريد من بين المرشحين.

خارج الخيارات خارج أتليتيكو

كان أتلتيكو مدريد مدريد أحد خيارات رونالدو الأخيرة.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يوجد الكثير من الاهتمام لمهاجم مانشستر يونايتد وقد عرضه وكيله خورخي مينديز على أتلتيكو مدريد.

نصائح للبقاء في مانشستر

نصح بعض المقربين من النجم البرتغالي بعدم الرحيل عن مانشستر يونايتد.

رونالدو

يعتقدون أنه يمكن أن يساعد الفريق على العودة إلى أيام مجدهم.

أسطورة في ريال مدريد

قد يكون الانتقال إلى أتلتيكو بمثابة ضربة لجماهير ريال مدريد، الذين سيشاهدون انضمام الهداف التاريخي للنادي إلى غريمهم المحليين.

في غضون ذلك، سيسعد رونالدو بالعودة إلى العاصمة الإسبانية.

استقبال جماهير أتليتكو

كان رونالدو هو العدو الأول لمشجعي أتليتكو​​، وحتى عندما كان في يوفنتوس، كان لديه مشاجرات مع أنصاره في “متروبوليتانو”.

سيميوني لصالح هذه الخطوة

ولم يُطلب من دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو ، إبداء رأيه، لكنه سيؤيد توقيعًا قد يضمن للفريق حوالي 30 هدفًا في الموسم المقبل.

سيميوني قد يؤيد إنتقال رونالدو إلى أتلتيكو
سيميوني قد يؤيد إنتقال رونالدو إلى أتلتيكو

الخلاصة: وصوله لا يمكن استبعاده

مع كل ما قيل، لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما إذا كان كريستيانو سيوقع لأتليتيكو أم لا. هناك العديد من الشكوك، ولكن لا يمكن استبعاد الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.وفق مجلة “ماركا” الإسبانية

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاهد ماذا يفعل رونالدو بعد حقن أعضاءه التناسلية بالبوتوكس! (صور)

رياضة

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل رونالدو ومكافأة مغرية لتين هاج بشرط وحيد!

حياتنا

“ماركا”: رونالدو يحقن قضيبه بالبوتوكس لزيادة سُمكه 3 سم!

رياضة

تركي آل الشيخ حزين على وضع رونالدو .. وهذا ما غرد بشأنه

رياضة

رونالدو لن يلعب مع مانشستر يونايتد.. ووجهة غير متوقعة لمستقبله

رياضة

دي يونج يراوغ برشلونة تحت أنظار مانشستر يونايتد!

رياضة

ليس ريال مدريد وبرشلونة .. فريق إسباني يدخل سباق التعاقد مع رونالدو

رياضة

بعد التكهنات والإغراءات .. رونالدو يحسم أمره مع مانشستر يونايتد بصورة

رياضة

عرض مغري لكريستيانو رونالدو للتوقيع مع نادٍ سعودي

رياضة

رونالدو عرض خدماته على باريس سان جيرمان وتلقى هذا الرد الصادم!

رياضة

بتواجد صلاح ودياز.. مانشستر يونايتد يضرب ليفربول برباعية نظيفة (فيديو)

رياضة

كريستيانو رونالدو يخدع مانشستر يونايتد بهذا التصرف!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا