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رياضة

طارق حامد يوقع رسمياً مع اتحاد جدة السعودي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
طارق حامد يوقع مع اتحاد جدة السعودي watanserb.com
طارق حامد ينتقل إلى اتحاد جدة السعودي
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وطن – أعلن نادي اتحاد جدة السعودي وصيف الدوري الممتاز الموسم المنصرم، التعاقد مع المصري طارق حامد 33 عاماً، القادم من صفوق الزمالك البيضاوي خلال سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو).

وقال نادي الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: ” طارق حامد يضم إلى صفوف العميد لمدة موسمين، ليستمر بذلك مع النمور حتى صيف 2024″.

طارق حامد والتوقيع مع اتحاد جدة

وودع المصري حامد جماهير نادي الزمالك في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، قائلاً:” جمهور نادي الزمالك أنتوا أغلى حاجة كسبتها في رحلتي، ومن هنا لحد ما أموت. كل حاجة في قلبي من ناحيتكم هتفضل زي ما هي مهما حصل”.

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كما وختم نجم الزمالك السابق حامد منشوره، ” أنا مديون لكم بشرح لحاجات كثيرة بس مش وقته، عشان دلوقتي هو وقت الزمالك ودعم الفريق في مشواره في الدوري.. بحبكم جداً وهتوحشوني جداً جداً”.

ومن المقرر أن ينضم طارق حامد إلى معكسر تدريب فريق اتحاد جدة السعودي المقام في دولة النمسا، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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الزمالك ورحيل طارق حامد

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق، عن رحيل طارق حامد لاعب وسط فريق الفارس الأبيض، بعد مشوراه الطويل مع الفريق الذي استمر ل7 سنوات منذ قدومه عام 2014.

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كما وبدأ مشوار المصري حامد مع فريق طلائع الجيش عام 2009، لينتقل بعدها إلى سموحة 2010. ثم الانتقال بعدها إلى الزمالك، ليوقع مؤخراً مع نادي اتحاد جدة السعودي.

وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية الأفريقية مع فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، وقد وصل عددها 11 لقباً خلال مشواره. كان من أبرزها لقب الدوري المصري مرتين، والسوبر المصري مرتين، وكأس الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي وغيرها.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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