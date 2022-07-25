طارق حامد يوقع رسمياً مع اتحاد جدة السعودي (فيديو)

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وطن – أعلن نادي اتحاد جدة السعودي وصيف الدوري الممتاز الموسم المنصرم، التعاقد مع المصري طارق حامد 33 عاماً، القادم من صفوق الزمالك البيضاوي خلال سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو).

وقال نادي الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: ” طارق حامد يضم إلى صفوف العميد لمدة موسمين، ليستمر بذلك مع النمور حتى صيف 2024″.

طارق حامد والتوقيع مع اتحاد جدة

وودع المصري حامد جماهير نادي الزمالك في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، قائلاً:” جمهور نادي الزمالك أنتوا أغلى حاجة كسبتها في رحلتي، ومن هنا لحد ما أموت. كل حاجة في قلبي من ناحيتكم هتفضل زي ما هي مهما حصل”.

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كما وختم نجم الزمالك السابق حامد منشوره، ” أنا مديون لكم بشرح لحاجات كثيرة بس مش وقته، عشان دلوقتي هو وقت الزمالك ودعم الفريق في مشواره في الدوري.. بحبكم جداً وهتوحشوني جداً جداً”.

أعجوبة مصرية جديدة في الاتحاد 🤩 pic.twitter.com/mNOMaXwltX — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022

ومن المقرر أن ينضم طارق حامد إلى معكسر تدريب فريق اتحاد جدة السعودي المقام في دولة النمسا، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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الزمالك ورحيل طارق حامد

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق، عن رحيل طارق حامد لاعب وسط فريق الفارس الأبيض، بعد مشوراه الطويل مع الفريق الذي استمر ل7 سنوات منذ قدومه عام 2014.

📝📸| طـارق حـامـد اتحادي ✍️🤩 pic.twitter.com/oNo7eaEHgq — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022

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كما وبدأ مشوار المصري حامد مع فريق طلائع الجيش عام 2009، لينتقل بعدها إلى سموحة 2010. ثم الانتقال بعدها إلى الزمالك، ليوقع مؤخراً مع نادي اتحاد جدة السعودي.

أهلاً بالجامد طارق حـامد 💪 pic.twitter.com/4Q7TpsMHuQ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022

وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية الأفريقية مع فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، وقد وصل عددها 11 لقباً خلال مشواره. كان من أبرزها لقب الدوري المصري مرتين، والسوبر المصري مرتين، وكأس الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي وغيرها.

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