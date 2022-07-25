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حياتنا

شاهد ماذا يفعل رونالدو بعد حقن أعضاءه التناسلية بالبوتوكس! (صور)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رونالدو يحقن أعضاءه التناسيلة بالبوتوكس watanserb.com
رونالدو وجورجينا
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وطن – ضجت المواقع الإخبارية، قبل أيامٍ قليلة، بخبر مفاده قيام كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بحقن أعضاءه التناسلية بالبوتوكس؛ للحفاظ على شبابه الأبدي.

ونشر “الدون” على حسابه الخاص في انستغرام، صورًا له وهو يمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية، بعد الحديث عن أنّ رونالدو حقن أعضاءه التناسلية بالبوتوكس .

 

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بدا رونالدو أكثر من جاهز للموسم القادم وعلى الرغم من عدم التدريب مع فريق مانشستر يونايتد. فمن الواضح أنه يقوم باستعداداته الخاصة للتأكد من أنه لائق بما يكفي لبدء الموسم بأفضل شكل ممكن، أينما كان ذلك.

 

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ويواصل المهاجم تحدي عمره ولا يظهر أي علامات على التقدم في السنّ. وتظهر الصور حالته بشكل مذهل رغم عمره البالغ 37 سنة.

 

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مستقبل رونالدو

وكثر الحديث عن مستقبل كريستيانو رونالدو خلال الأسبوعين الماضيين.

منذ أن لم يحضر النجم البرتغالي إلى التدريبات، والتي استشهد بها يونايتد “لأسباب شخصية”، طغت موجة من التكهنات على الصحافة.

وأشارت الشائعات الأخيرة إلى أن رونالدو قد يكون في طريقه إلى أتلتيكو مدريد.

لم يتم توضيح الدوافع وراء غياب رونالدو عن التدريبات رسميًا. لكن معظم الناس يفترضون أن هناك محاولات لإجبار المهاجم على الابتعاد عن النادي.

هذا النوع من السلوك هو اتجاه شوهد من قبل مع لاعبين آخرين عندما لم يعودوا يرغبون في الاستمرار في نادٍ معين ولكنهم ما زالوا ملزمين تعاقديًا بالاستمرار.

 

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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