“حضن مثير وأغنية مُشوهة لفيروز”.. سيف نبيل يثير الجدل في حفل خاص (فيديو)

- Advertisement -

وطن– أثار المغني العراقي سيف نبيل، انتقادات واسعة بعد أدائه أغنية للفنانة “فيروز” بطريقة لا تليق بتاريخها وأسمها الفني.

وأحيا المطرب العراقي “سيف نبيل” السبت، في فندق الشيراتون – دمشق، بعد حفلة مماثلة له في قلعة دمشق.

“نسم علينا الهوى”

وأدى نبيل مقطعاً من أغنية ”نسّم علينا الهوا“ للفنانة فيروز بطريقة أقرب إلى الهزلية في أجواء لاعلاقة لها بإيقاع ورتم الأغنية أو مضمونها.

وبدا في مشهد من حفلته وهو يجلس على حافة في المسرح ويلوح بالميكرفون في وجوه الجمهور.

ثم يقوم يضرب الأرض بقدمه اليسرى، وكأنه يؤدي أغنية دبكة – وفق نشطاء-، مما عرضه إلى انتقادات شديدة واتهامات بالإساءة إلى فن سفيرة النجوم والفنانة العربية الوحيدة الباقية من جيل العمالقة.

سيف نبيل يحتضن معجبة على المسرح

وأظهر فيديو آخر من الحفل ذاته معجبة وهي تقتحم المسرح وتحتضن الفنان العراقي، خلال حفله الغنائي الذي أحياه في أحد الفنادق في دمشق.

معجبة تقتحم المسرح وتفاجئ سيف نبيل خلال حفله في مهرجان ليالي قلعة دمشق حمل تطبيق الرابعة

تجربة جديدة لمتابعة الاخبار https://t.co/QLg4qXSrAD pic.twitter.com/3qRhVTUFE1 — قناة الرابعة – Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) July 24, 2022

وتفاجأ سيف نبيل باقتحام المعجبة للمسرح واحتضانه، ليتوقف عن الغناء ويحتضنها هو الآخر وسط تصفيق وهتاف الجمهور.

واستنكر ناشطون هذا المشهد الذي وصفوه بالخارج والغير لائق، لا من الفتاة ولا من الفنان العراقي، حسب وصفهم.

أداء كارثي

ونشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات ساخرة على الأغنية ووصف البعض أداءه للأغنية بالكارثي، بينما طالبه ’آخرون بـ”الكف عن أداء الأغاني التي لا تتناسب مع مساحته الصوتية”.

وعلق “عماد باجلان” إن “غناء سيف نبيل لأغنية نسم علينا الهوى للفنانة فيروز جاء بطلب من نوري المالكي لإشغال الرأي العام عن كرنفال التسريبات”.

حيدر العبادي: ان غناء سيف نبيل اغنية نسم علينا الهوى للفنانة فيروز جاء بطلب من نوري المالكي لاشغال الراي العام عن كرنفال التسريبات — عماد باجلان (@emad_bajalan) July 25, 2022

واعتذر “أحمد الراوي” بالنيابة عنه وعن أصدقائه وقسم كبير من العراقيين من الشعب اللبناني والست فيروز خاصة. عما قام به سيف نبيل من تلوث سمعي لأغنية الست فيروز عل كولة الشعب العراقي أغنية اغنيتين متأثر عل ست الكل”.

ثرثرات 😍

بالنيابة عني وعن اصدقائي واحبتي وقسم كبير من العراقين الشرفاء وغير الشرفاء ب الاعتذار للشعب اللبناني الشقيق وللست فيروز خاصة عما قام به سيف نبيل من تلوث سمعي لأغنية الست فيروز عل كولة الشعب العراقي اغنية اغنيتين متأثر عل ست الكل…

والله من سمعتها بجيت والحسين 😭😭😭😭 pic.twitter.com/ss43ajPRvH — Ahmed Alrawi (@AhmedAl55612875) July 25, 2022

وعلقت “زينب ربيع” أنها منذ أن رأت تفاعل الجمهور مع سيف نبيل وهو يغني نسم علينا الهوى، قالت لا عتب على جمهور الأحزاب عندما يصفقون لهم لأن جمهور سيف دفع أموالاً ليأتي ويصفق بينما جمهور الجماعة يدفع لهم فلوس حتى يعزفون بوق ويا الفرقة.

وخاطبت “شيرين صبري” سيف نبيل بعدم الاقتراب من أغاني العمالقة.

وتابعت :”غني على مودك ومود جمهورك اللي ما اعرف شحابين منه أما أغنية نسم علينا الهوى، لا تُغنى إلا بصوت فيروز”.

سيف ، لا تقترب من أغاني العمالقة ، غني على مودك ومود جمهورك الي ما اعرف شحابين منه

أما اغنية نسم علينا الهوى ، لا تُغنى إلا بصوت فيروز ، — shirin sabri (@shirinSabri2) July 24, 2022

وعلق ” الخطاب التميمي :”وأنا أستمع لأغنية «نسّم علينا الهوى» بصوت سيف نبيل المزعج، تساءلت: هل سيتأثر سيف نبيل بحجم السخرية إزاء ما فعله الجمهور؟ أم أن هذا سيُسعد سيف نبيل أكثر.”

وأردف أن “هذه الأغنية أصبحت ترنًدًا بمقايس الميديا حتى وإن كانت محط سخرية واشمئزاز؟واستدرك: “مقايسنا عن مقاييس نبيل وأمثالِه تختلف!”.