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“حضن مثير وأغنية مُشوهة لفيروز”.. سيف نبيل يثير الجدل في حفل خاص (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
watanserb.com
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وطن– أثار المغني العراقي سيف نبيل، انتقادات واسعة بعد أدائه أغنية للفنانة “فيروز” بطريقة لا تليق بتاريخها وأسمها الفني.

وأحيا المطرب العراقي “سيف نبيل” السبت، في فندق الشيراتون – دمشق، بعد حفلة مماثلة له في قلعة دمشق.

“نسم علينا الهوى”

وأدى نبيل مقطعاً من أغنية ”نسّم علينا الهوا“ للفنانة فيروز بطريقة أقرب إلى الهزلية في أجواء لاعلاقة لها بإيقاع ورتم الأغنية أو مضمونها.

وبدا في مشهد من حفلته وهو يجلس على حافة في المسرح ويلوح بالميكرفون في وجوه الجمهور.

ثم يقوم يضرب الأرض بقدمه اليسرى، وكأنه يؤدي أغنية دبكة – وفق نشطاء-، مما عرضه إلى انتقادات شديدة واتهامات بالإساءة إلى فن سفيرة النجوم والفنانة العربية الوحيدة الباقية من جيل العمالقة.

سيف نبيل يحتضن معجبة على المسرح

وأظهر فيديو آخر من الحفل ذاته معجبة وهي تقتحم المسرح وتحتضن الفنان العراقي، خلال حفله الغنائي الذي أحياه في أحد الفنادق في دمشق.

وتفاجأ سيف نبيل باقتحام المعجبة للمسرح واحتضانه، ليتوقف عن الغناء ويحتضنها هو الآخر وسط تصفيق وهتاف الجمهور.

واستنكر ناشطون هذا المشهد الذي وصفوه بالخارج والغير لائق، لا من الفتاة ولا من الفنان العراقي، حسب وصفهم.

أداء كارثي

ونشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات ساخرة على الأغنية ووصف البعض أداءه للأغنية بالكارثي، بينما طالبه ’آخرون بـ”الكف عن أداء الأغاني التي لا تتناسب مع مساحته الصوتية”.

وعلق “عماد باجلان” إن “غناء سيف نبيل لأغنية نسم علينا الهوى للفنانة فيروز جاء بطلب من نوري المالكي لإشغال الرأي العام عن كرنفال التسريبات”.

واعتذر “أحمد الراوي” بالنيابة عنه وعن أصدقائه وقسم كبير من العراقيين من الشعب اللبناني والست فيروز خاصة. عما قام به سيف نبيل من تلوث سمعي لأغنية الست فيروز عل كولة الشعب العراقي أغنية اغنيتين متأثر عل ست الكل”.

وعلقت “زينب ربيع” أنها منذ أن رأت تفاعل الجمهور مع سيف نبيل وهو يغني نسم علينا الهوى، قالت لا عتب على جمهور الأحزاب عندما يصفقون لهم لأن جمهور سيف دفع أموالاً ليأتي ويصفق بينما جمهور الجماعة يدفع لهم فلوس حتى يعزفون بوق ويا الفرقة.

وخاطبت “شيرين صبري” سيف نبيل بعدم الاقتراب من أغاني العمالقة.

وتابعت :”غني على مودك ومود جمهورك اللي ما اعرف شحابين منه أما أغنية نسم علينا الهوى، لا تُغنى إلا بصوت فيروز”.

وعلق ” الخطاب التميمي :”وأنا أستمع لأغنية «نسّم علينا الهوى» بصوت سيف نبيل المزعج، تساءلت: هل سيتأثر سيف نبيل بحجم السخرية إزاء ما فعله الجمهور؟ أم أن هذا سيُسعد سيف نبيل أكثر.”

وأردف أن “هذه الأغنية أصبحت ترنًدًا بمقايس الميديا حتى وإن كانت محط سخرية واشمئزاز؟واستدرك: “مقايسنا عن مقاييس نبيل وأمثالِه تختلف!”.

سيف نبيل في فيديو فاضح وصادم مع فتاة في الجيم! (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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