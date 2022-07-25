تطور صادم.. تهديدات بقتل شقيقة نيرة أشرف.. وأول تحرك من والدها

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وطن – كشف أشرف الغريب والد طالبة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحها زميلها محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام، أنه قام بتغيير مكان إقامة الأسرة بعد تعرض ابنته لتهديدات بالقتل وأن تلقى مصير شقيقتها.

وقال والد نيرة أشرف في تصريحات لموقع “القاهرة 24“، إن ابنته شروق فوجئت بأحد الأشخاص ينشر صورا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعنوان محمد عادل ضحية.

وأظهرت اللقطة المصورة الشاب في مقطع فيديو، وهو يشهر السكاكين بوجهها، مهددًا إياها بالقتل، لتلقى مصير شقيقتها، وأنه على الفور قرر تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة.

استشاري نفسي عن إعدام قاتل #نيرة_أشرف: إذاعة حكم الإعدام على الهواء سيسبب حالة من الصدمة النفسية للمواطنين pic.twitter.com/AhU2Zloauq — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 25, 2022

وأشار الأب إلى أنه قرر ترك منزله والذهاب بأسرته إلى مسكن آخر بسبب هذه التهديدات، مؤكدا: ”ما عنديش استعداد أخسر بنتي التانيه، كفاية اللي راحت“.

إعدام محمد عادل

وكانت محكمة جنايات المنصورة في مصر قد أودعت أمس الأحد، حيثيات حكمها بالإعدام شنقاً على المتهم محمد عادل، ودعت إلى إجراء تعديل تشريعي يتيح ببث الحكم على الهواء لتحقيق الردع العام المبتغى.

وقالت المحكمة إن ما أثاره المتهم في اعترافه بجلسة المحاكمة ولم يذكره في اعترافه بالتحقيقات، أن المجني عليها أثارت حفيظته بضحكاتها داخل الحافلة التي وجدها فيها، فمَردود عليه بأن اعترافه في تحقيقات النيابة العامة تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، إذ تثق في صحته رغم تغييره في جزء منه بجلسة المحاكمة.

وأضافت أن المتهم عندما صعد إلى الحافلة متوجهاً للجامعة، كان عاقد العزم، مبيت النية على قتل المجني عليها وشفاء غليله منها، وليس كما ادعى أنها أثارت حفيظته بالضحك داخل الحافلة، وذلك ثابت من اعترافه نصاً في التحقيقات، وهو يعلل زمان ومكان قتل المجني عليها.

كما سلطت المحكمة أيضاً في حيثياتها الضوء على ما تضمنته رسائل التهديد المُرسلة منه للمجني عليها، ونصها “وديني لأدبحك”.

وطالبت المحكمة مجلس النواب بتعديل نص المادة القانونية التي تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات.

وكانت المحكمة قد أصدرت في السادس من يوليو الجاري حكما بإعدام قاتل نيرة أشرف، وذلك بعد 16 يوماً على وقوع الجريمة، في واحدة من أسرع القضايا في تاريخ القضاء المصري.

بدوره، قال فريد الديب المحامي بالنقض، إنه اطلع على حيثيات الحكم الصادر بالإعدام بحق محمد عادل، وأضاف في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، عقب صدور الحيثيات: “اطلعت عليها، والحيثيات مكتوبة بحرفية شديدة، ولكن سأكتب رأيي في مذكرة النقض وتقديمها إلى محكمة النقض، عقب الاطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالمحاكمة، وستكون مذكرتي إلى المحكمة لاتخاذ المحكمة ما تراه بحق موكلي”.

وتابع: “أرفض الرد على أمور يتم تداولها عبر السوشيال ميديا مثل أتعابي.. دي أمور مش مهمة.. هاخد القضية ببلاش مثلا.. دي أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا”.