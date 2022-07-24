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هل تنام في الطائرة بجانب النافذة؟ مضيف يكشف مفاجأة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
هل تنام في الطائرة بجانب النافذة؟ مضيف يكشف مفاجأة watanserb.com
بعض أجزاء الطائرة ليست نظيفة مثل الأجزاء الأخرى، حسب مضيف طيران
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وطن– يرغب العديد من المسافرين في النوم في الطائرة خلال رحلاتهم الجوية خاصة إذا كانت الرحلة لساعات طويلة جدا.

لكن مضيف طيران كشف أن النوم على نافذة الطائرة يجب تجنبه، وفقا لما أوردته صحيفة dailyrecord

حذر تومي سيماتو، وهو مضيف طيران يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا ركاب الرحلة، بالقول “لا تنام أو تضع رأسك على النافذة.”

وفي حديثه إلى صحيفة ميرور، حذر من أنه إذا كنت من المسافرين الذين يفصلون النوم على نافذة الطائرة، فقد تعيد التفكير في ذلك، حيث يؤكد أن السبب في ذلك هو أن بعض أجزاء الطائرة ليست نظيفة مثل الأجزاء الأخرى.

السروايل القصيرة

كما حث تومي المسافرين على عدم ارتداء السراويل القصيرة على متن الرحلة. بينما يختار هؤلاء على متن طائرة السراويل القصيرة للشعور براحة أكثر، حذر تومي من أن أماكن الطائرة يمكن أن تكون غير نظيفة على الإطلاق.

حيث قال “لا تحاول ارتداء السراويل القصيرة عندما تكون على متن طائرة. فالمقعد، كالنافذة، من أقذر الأماكن على متن الطائرة – فأنت لا تعرف أبدًا مدى نظافته، لذا من المستحسن ارتداء بنطال تجنبََا للجراثيم..”

مرحاض الطائرة

أما بالنسبة إلى حمامات الطائرة، أوصى مضيف الطيران “بعدم الضغط على زر الدفع في المرحاض بيديك العاريتين، فهي مليئة بالبكتيريا والجراثيم.”

حيث قال: “لا تلمس زر التدفق بيديك العاريتين. إنه بصراحة أمر غير صحي للغاية، بلاد من ذلك، استخدم المناديل الورقية الموجودة هناك في المرحاض.”

المصدرdailyrecord، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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