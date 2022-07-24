مجتهد: الصحفي الإسرائيلي دخل مكة بأمر مباشر من محمد بن سلمان وتحت حمايته

- Advertisement -

وطن– زعم المغرد الشهير “مجتهد” أن الصحفي الإسرائيلي ومراسل القناة 13 الإسرائيلية جيل تماري، دخل مكة أثناء موسم الحج بأمر مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتحت حمايته، وهو ما يتنافى مع التصريحات السعودية الرسمية والتي ذكرت أنه دخل خلسة وفتحت تحقيقا في الواقعة.

مجتهد يفجر مفاجأة بشأن الصحفي الإسرائيلي في مكة

وكانت إمارة مكة قد أعلنت، الجمعة، عن اعتقال مواطن سعودي، تورط في تسهيل دخول صحفي إسرائيلي إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج المنقضي، وذلك بعد بث مواقع عبرية مقاطع مصورة لـ”تماري” من داخل مكة، فجرت موجة غضب كبيرة بين المسلمين.

تذمر داخل آل سعود من كثرة مظاهر الصهاينة داخل البلد ووصل التذمر ذروته بعد دخول الصهيوني مكة مما دفع خالد فيصل إلى التعبير عن غضبه رغم أنه خانع لمبس الجدير بالذكر أن تضايق آل سعود ليس بسبب مبدئي لكن قناعة منهم أن هذه المشاهد تعجل بنهايتهم وتدمر سمعتهم في العالم العربي والإسلامي — مجتهد (@mujtahidd) July 24, 2022

“مجتهد” الذي اشتهر بتسريباته السياسية على تويتر ويحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، زعم أن المراسل الإسرائيلي دخل مكة “بتنسيق وحماية مباشرة من محمد بن سلمان ومرافقة خاصة من أعلى مستوى”.

ولفت المغرد الشهير كذلك، إلى أن البيان الذي صدر عن استجواب مواطن في هذه الواقعة واعتقاله، لا أساس له من الصحة.

مضيفا:”فلم يستجوب أحد ولا يوجد من يستجوب أصلا.. لأن المرافق مرسل من ابن سلمان شخصيا وليس مواطن عادي.”

غضب كبير داخل الأسرة الحاكمة

وتسببت هذه الواقعة ـ بحسب مجتهد ـ في تذمر كبير وغضب بين صفوف الأمراء بالأسرة الحاكمة “من كثرة مظاهر الصهاينة داخل البلد” حسب قوله.

وزعم أن “التذمر وصل ذروته بعد دخول الصهيوني مكة مما دفع خالد فيصل إلى التعبير عن غضبه رغم أنه موالي لولي العهد.”

وأوضح مجتهد:”الجدير بالذكر أن تضايق آل سعود ليس بسبب مبدئي.. لكن قناعة منهم أن هذه المشاهد تعجل بنهايتهم وتدمر سمعتهم في العالم العربي والإسلامي” حسب وصفه.

حتى السديس عبر عن غضبه تجاه هذ الواقعة

وفي أول رد له على واقعة تدنيس الصحفي الإسرائيلي للحرم وتغطيته مناسك الحج بمساعدة أحد السعوديين، دعا الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس إلى ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وقال “السديس” في تصريحات نقلها موقع “العربية” في أعقاب الإعلان عن قيام السلطات بإلقاء القبض على سائق ساعد مراسل القناة العبرية على الدخول لمكة، أن” قدسية الحرمين الشريفين تُعد خطا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

وشدد على أنه “لن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المطلقة على المدن والمشاعر المقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.”

كما أكد على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة على هذه الجرائم الأمنية، داعيا الجميع إلى التعاون في هذه المسؤولية الدينية والوطنية.

شرطة منطقة مكة تحركت

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن شرطة منطقة مكة أحالت إلى النيابة العامة مواطنا سعوديا، قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين غير المسلمين ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة، عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة؛ إنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

لافتا إلى أنه على جميع القادمين إلى المملكة، احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، وخصوصا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وتشهد المملكة العربية السعودية أحداثا تاريخية غير مسبوقة، منذ تولي محمد بن سلمان، أمور الحكم في المملكة، حيث انتشرت تقارير عن تطبيع سري للمملكة مع إسرائيل تحت رعايته.

كما سمح ابن سلمان بتغيرات اجتماعية كبيرة داخل السعودية، تخالف تماما هوية المملكة المحافظة التي حافظت عليها لعقود طويلة، وباتت حفلات الغناء والرقص تنظم علانية في المملكة