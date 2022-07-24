“لمياء اللباوي”.. تعاطف واسع مع تونسية تركها عريسها في ليلة الزفاف بتحريض من أمه

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وطن- أبدى عدد كبير من التونسيين تعاطفاً مع فتاة تونسية عاشت حالة تنمر ليلة زفافها، من قبل والدة العريس بعد أن وصفتها بـ”القبيحة والقصيرة” مما دفع زوجها لتركها ليلة الزفاق، وتفاعل مغردون تونسيون مع الفتاة التي تدعى “لمياء اللباوي”.

وتداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو للعروس والعريس، معتبرين أن هذا العريس ”تنقصه الرجولة“ لأنه تخلى عن عروسه بمجرد أن طلبت أمه منه ذلك.

عروس تونسية تركها عريسها ليلة الزفاف بزعم أنها قبيحة تثير تفاعلاً في #تونس "موجة تعاطف مع عروس تركها عريسها ليلة الزفاف وتصدر هاشتاغ #لمياء_اللباوي مواقع التواصل في تونس" pic.twitter.com/wO9NTKSm3u — أيقونة (@aikona_news) July 24, 2022

والدة العريس لم تراها

وقال أحد حضور العرس إن العريس قام بخطبة عروسه منذ فترة دون أن تحضر والدته التي لم ترا العروس، إلا عبر الصور.

ويوم الزفاق وبعد دقائق من دخول عائلة العريس إلى القاعة المخصصة للحفل، طلبت الأم من ابنها المغادرة وامتثل الابن لطلب أمه وغادر حفل الزفاف. بالرغم من تدخل عدد من الحاضرين الذين طلبوا منه البقاء.

🔴 وتتمثل تفاصيل القصة أن العريس قام بخطبة عروسه من فترة دون حضور أمه التي لم ترَ العروس إلا عبر الصور ويوم الزفاف وبعد دقائق من دخول عائلة العريس إلى قاعة الحفل طلبت الأم من ابنها المغادرة لأن العروس قبيحةولم تعجبها

🔴 وامتثل الابن لطلب أمه وغادر حفل الزفاف رغم تدخل الحضور ليبقى — Sala7 (@Haggardegy) July 24, 2022

وظهرت العروس في مقطع فيديو وجهت فيه رسالة شكر للتونسيين إثر تعاطفهم معها، وقالت أن العديد من الأطباء والمحامين اتصلوا بها لمساعدتها.

مضيفة أن حالتها النفسية ليست بخير: ”أنا نفسيا مانيش لباس هذاكا علاش عملت الفيديو هذا وربي يكتبلنا الخير”.

“تخلف ورجعية”

وتعاطف عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة لمياء وعبّروا عن استيائهم وغضبهم من موقف أم العريس، إذ اعتبره البعض موقفا أنانيا عنصريا.

وقال البعض إن تصرف الأم ليس حادثة منفردة وإنما يعكس ظاهرة بأوجه مختلفة منتشرة في عدة مناطق في تونس.

حيث تتدخل الأم لتختار زوجة ابنها وتفرض عليه مكان إقامته وكيفية التصرف في أمواله، واصفين الأمر “بالتخلف والرجعية”.

“ربحت راحة وحرية”

وعلق “هادي الماجري” في رسالة طويلة وجهها إلى لمياء:” أنت ما خسرتش راجل… أنت خسرت كائن كان ينجم يكون نقمة في حياتك أنت ربحت راحة وحرية متتعوضش”

فيما علق أحد أقارب العروس في مقطع فديو مصور: ” بتنا في عام 2022 ولا زلنا نعيش الجهل والرجعية”.

وأضاف أن الفتاة لمياء لباوي من “حيدرة” يتيمة الأب والأم كان من المفروض أن تفرح في عرسها. لكنها خرجت بغصتها بعدما تركها عريسها في الكوشة وهرب إلى منزله من أجل خاطر أمه التي لم تعجبها العروس.

وخاطب “الروافي”أم العريس التي أفسدت عرس ابنها بلمياء “الفراشيش”- المنطقة التي تنحدر منها لمياء- يشرّفوك و ويعرفوك.

وأضاف أن “أرض الفراشيش أنجبت أناساً ترفع لهم القبعات احتراما و تقديرًا” واستدرك أن “أم العريس تمثل نفسها ولا تمثل جهة صفاقس” .

نحب نقول لأمّ العريس اللي فسدت عرس ولدها بلمياء .. الفراشيش يشرّفوك و يعرفوك و أرض الفراشيش جابت ناس تُرفع لهم القبعات إحترامًا و تقديرًا و بالتأكيد المرأة هذه ما تمثل كان روحها و ما تمثلش جهة صفاقس

و حسبنا الله و نعّم الوكيل #لمياء_لباوي #تونس pic.twitter.com/PfKjgwglPW — الروافي 🇹🇳 (@raouafi_sami) July 23, 2022

ووصفت فيروز تصرف الأم بالوضيع والعنجهي وتابعت أن “هذه العصبيات جاء الإسلام منذ أكثر من ألف اربعمائة عام ليحاربها”.

وأضافت أن الابن ليس لديه رجولة ولا شهامة ليس محسوباً على الرجال –حسب قولها- .