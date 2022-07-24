الأحد, يوليو 24, 2022
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فيديو انجراف عدة سيارات وسط الصراخ بسبب فيضان نهر رودبال في إيران

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
فيضان نهر رودبال watanserb.com
انجراف عدد من السيارات في فيضان نهر رودبال بإيران
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وطن – أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء إيرانيون، وُصف بـ”المرعب”، لحظة انجراف عدد من السيارات بعد فيضان نهر رودبال.

وُسمع في الفيديو، صوت صراخ عدة أشخاص بينهم طفل على الأقل، تبين أنهم كانوا داخل إحدى السيارات، قبل أن يتم إخراجه.

مقتل 21 شخصا

وكانت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية، قد نقلت عن رئيس شؤون الإغاثة والإنقاذ بالهلال الأحمر، قوله إن الفيضانات المفاجئة في جنوب إيران أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

وذكرت الوكالة في تقريرها، أن شخصين آخرين على الأقل ما زالا في عداد المفقودين حيث لا تزال عمليات الإنقاذ جارية، في نهر رودبال بالقرب من مدينة استهبان.

وصرح المدير العام لإدارة الأزمات خليل عبد الله لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات من سد رودبال.

وأضاف عبد الله: “أنقذ الجيش وقوات عمليات الإغاثة 55 شخصا على الأقل”.

وأشارت تقارير محلية، إلى أن ما لا يقل عن 15 سيارة غرقت في الفيضانات ، تم سحب 12 منها.

وتقع مدينة استهبان في محافظة فارس على بعد حوالي 1000 كيلومترًا جنوبي طهران.

وأمس السبت، ضرب زلزالان قويان إقليم هرمزجان في جنوب إيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بالإقليم للتلفزيون الإيراني الرسمي، إنه لم يتم تلقي معلومات أو تقارير عن وقوع أضرار جسيمة، لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة.

وبلغت قوتا الزلزالين 5.7 و 5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين بلغت 5.5 درجة.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالة إرنا
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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