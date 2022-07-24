فيديو انجراف عدة سيارات وسط الصراخ بسبب فيضان نهر رودبال في إيران

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وطن – أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء إيرانيون، وُصف بـ”المرعب”، لحظة انجراف عدد من السيارات بعد فيضان نهر رودبال.

وُسمع في الفيديو، صوت صراخ عدة أشخاص بينهم طفل على الأقل، تبين أنهم كانوا داخل إحدى السيارات، قبل أن يتم إخراجه.

بلغ عدد قتلى فيضان اسحبان في محافظة فارس 15 قتيلاً في حادثة الفيضان في مجرى نهر رودبال اسهبان ، بلغ عدد القتلى 15 شخصا وعدد المفقودين بلغ 8 اشخاص. pic.twitter.com/2vhEgNKaxl — د. دارك (@Dr_Daark) July 23, 2022

مقتل 21 شخصا

وكانت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية، قد نقلت عن رئيس شؤون الإغاثة والإنقاذ بالهلال الأحمر، قوله إن الفيضانات المفاجئة في جنوب إيران أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

وذكرت الوكالة في تقريرها، أن شخصين آخرين على الأقل ما زالا في عداد المفقودين حيث لا تزال عمليات الإنقاذ جارية، في نهر رودبال بالقرب من مدينة استهبان.

وصرح المدير العام لإدارة الأزمات خليل عبد الله لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات من سد رودبال.

وأضاف عبد الله: “أنقذ الجيش وقوات عمليات الإغاثة 55 شخصا على الأقل”.

🔴 #عقيدة_الخلاص جـ18 أهم ركائز اهل الباطل جميعا هي عقيدة الخلاص والصلب والفداء ولن تمسنا النار الا أياما معدودة ونحن ابناء الله وأحباؤه فهل هذه محبة سردوب الارنوب الذي بيده الارزاق وتسيير الافلاك حسب دينكم ام هو غضب الله عليكم؟#ايران مقتل 11 وفقد 13 شخصًا في فيضان نهر رودبال pic.twitter.com/INOagyNWG4 — محمد عبد الحميد (@northencastle) July 23, 2022

وأشارت تقارير محلية، إلى أن ما لا يقل عن 15 سيارة غرقت في الفيضانات ، تم سحب 12 منها.

وتقع مدينة استهبان في محافظة فارس على بعد حوالي 1000 كيلومترًا جنوبي طهران.

وأمس السبت، ضرب زلزالان قويان إقليم هرمزجان في جنوب إيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بالإقليم للتلفزيون الإيراني الرسمي، إنه لم يتم تلقي معلومات أو تقارير عن وقوع أضرار جسيمة، لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة.

وبلغت قوتا الزلزالين 5.7 و 5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين بلغت 5.5 درجة.