ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي

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وطن – اشتعلت المنافسة بين الثلاثي الكبار الزمالك وبيراميدز والأهلي، في الصراع على صدارة ترتيب الدوري المصري 2022، بعد تحقيقهم الفوز في منافسات الجولة ال26.

مباراة الأهلي والجونة

ونجح فريق الأهلي (المارد الأحمر)، من العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين في أمام الزمالك وبيراميدز خلال الأسابيع الماضية، بتحقيق الفوز النظيف على الجونة بهدفين دون رد.

أهداف مباراة الأهلي 2-0 الجونة | الجولة 26 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/V13EpmTacG — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

وسجل هدفي الأهلي في المباراة داخل شباك الجونة رامي ربيعة في الدقيقة ال73، والتونسي علي معلول في الدقيقة ال78 من ركلة جزاء.

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مباراة الزمالك وسموحة

كما ويحافظ فريق الزمالك البيضاوي على سكة الانتصارات في منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز النظيف على سموحة بهدفين دون مقابل.

أهداف مباراة الزمالك 2-0 سموحة | الجولة 26 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/1pWxXayiSd — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

وأحرز هدف الزمالك (الفارس الأبيض) الأول في المباراة أحمد سيد زيزو هداف الدوري الممتاز لهذا الموسم في الدقيقة ال34، كما ووقع التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني عند الدقيقة ال47.

وشهدت المباراة طرد نجم سموحة عبد الكبير الوادي بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، من قبل حكم المباراة بعد مراجعة تقنية الفيديو الفار في الدقيقة ال64.

بيراميدز والانتصار الكبير على الإسماعيلي

وسحق وصيف الدوري المصري بيراميدز الفوز الكبير على الإسماعيلي (الدراويش)، برباعية نظيفة دون مقابل.

أهداف مباراة الإسماعيلي 0-4 بيراميدز | الجولة 26 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/InOkCQbfkF — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 25, 2022

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كما وسجل أهداف فريق بيراميدز في شباك منافسه الإسماعيلي، عبد الله السعيد في الدقيقة ال5، وهدفي رمضان صبحي في الدقيقة ال33 وال38 من ركلتي جزاء. ومحمود صابر عند الدقيقة ال79.

جدول ترتيب الدوري المصري 2022

ويحافظ فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، كما يليه الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق فيوتشر برصيد 42 نقطة.

بعد أن اكتسح الزمالك الموج الأزرق واستمرار تفوقه في رحلة الحفاظ على اللقب.. إليكم ترتيب الدوري المصري 🔥 pic.twitter.com/0Syby5CHTG — kora11.com (@kora11) July 24, 2022

كما وجاء فريق سموحة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة، ويليه طلائع الجيش برصيد 38 نقطة في المركز السادس.

وفي المركز السابع آتى فريق البنك الأهلي برصيد 37 نقطة، كما وآتى فاركو في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وجاء فريق سيراميكا كليو باترا في تاسع جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، ولكن في عاشر الترتيب فريق المصري البورسعيدي برصيد 31 نقطة للموسم الحالي.

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