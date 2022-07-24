بعد قصّة حب وزواج .. عريس يطرد عروسته بملابس النوم ليلاً إلى الشارع!

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وطن – بعد قصّة حب عاشتها معه أثناء دراستها الجامعية، تحدَّت خلالها عائلتها للزواج منه، اتهمت زوجة مصرية في دعوى خلع زوجها، بطردها من بيتهما في منتصف إحدى الليالي، وهي ترتدي ملابس النوم.

وقالت الفتاة ”حنان“ 22 عاما، إن زوجها محمد البالغ 30 عاما ”أوهمها بالحب، لكنه بعد أن حصل على حبها بدأ يتمرد عليها وطلب منها عدم الحديث مع أصدقائها في الجامعة وشباب عائلتها، بحجة أنه رجل غيور“.بحسب موقع ”الوطن“

وأضافت أنه ”بعد فترة طلب منها أن تتنازل عن فكرة الالتحاق بوظيفة كما كانت تنوي بعد تخرجها، حتى تقدم لخطبتها خلال مرحلة دراستها بالجامعة. لكن عائلتها طلبت منها أن تنتهي من دراستها الجامعية وتحصل على وظيفة مناسبة، وبعدها تفكر في الزواج“.

وأوضحت في حديثها لقاضي المحكمة ”أنها بعد انتهائها من السنة الأخيرة بدأت تقنع أهلها بالزواج منه، وأنها تحدتهم وكذبت عليهم في أنها ستحصل على وظيفة بعد الزواج“.

وقالت إنهم ”بعد ضغط كبير وافقوا على الخطبة، وبدأت بكل حماسة في تجهيزات الشقة حتى أنها تنازلت عن شراء أشياء كثيرة لكي لا تكلف حبيبها فوق طاقته، وأقامت حفل زفاف بسيطا وخالفت رغبة عائلتها في إقامة حفل زفاف يليق بها“.

بداية المشاكل

وأشارت إلى أنه بعد زواجها بأشهر قليلة بدأت المشاكل بينها وبين عريسها.

وقالت: ”بعد أسبوع من الزواج بدأ يمنعني من زيارة أصحابي، وأهلي بالتدريج وبقي عامللي مواعيد أهلي يجوا يزوروني فيها. وبقيت شبه محبوسة، وبعد أشهر بدأ يسبني ولم يسأل عليّ حتى، وبقي يعيش في البيت كضيف“.

“طردني في نص الليل بهدوم النوم”

وتابعت حديثها قائلة إنه بعد أشهر قليلة ”عمل مشكلة على حاجة تافهة. وأنا أصلًا معترضتش حيث رجع لقاني بكلم أهلي وفضل يزعق ويضربني واعتذرت له. لكن هو طردني في نص الليل بهدوم النوم“.

وحاول خبراء التسوية في محكمة الأسرة أن يجدوا لها حلا يرضي الطرفين، لكنها قالت إنها رفضت العودة إليه، لأنها لم تعد تأمن على نفسها معه، رغم تودده لها أكثر من مرة، رافضة جميع الحلول؛ ما دفعها لتحريك دعوى الخلع لدى محكمة الأسرة.