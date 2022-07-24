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انتحار فتاة أردنية في إربد.. أحضرت مسدسا وأطلقت النار على رأسها

باسل النجار
كتب باسل النجار
انتحار فتاة أردنية في إربد watanserb.com
انتحار فتاة أردنية في إربد
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وطن- أفادت وسائل إعلام أردنية بإقدام فتاة بالعشرينيات من عمرها، على الانتحار حيث أنهت حياتها بعيار ناري، في إربد.

انتحار فتاة أردنية في إربد

وبحسب صحيفة “الرأي” الأردنية المحلية، فقد أقدمت فتاة عشرينية على الانتحار مساء، الأحد، بإطلاق النار على نفسها في منطقة “زبدة فركوح” بمحافظة إربد.

ولفتت الصحيفة إلى أنها نقلت هذه المعلومات عن مصدر أمني مطلع.

وأضاف المصدر المشار إليه، إلى أن الأجهزة الأمنية والطب الشرعي يتواجدون الان في الموقع وقد تم فتح تحقيق بالحادث.

القبض على مطلق النار في إربد

وفي سياق آخر تمكنت فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة إربد، بعد شهر ونصف من التحقيقات المتواصلة في تحديد هوية شخص أطلق عيارات نارية طائشة، أصابت أحد المواطنين وتسببت بوفاته في إربد، وفقا للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي إنه في تاريخ 10 حزيران الماضي، ورد بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة إربد، بإسعاف مواطن ثلاثيني للمستشفى إثر إصابته بعيار ناري طائش في أثناء وجوده أمام منزله، وبقي قيد العلاج حتى وافته المنية في تاريخ 18 تموز الحالي، متأثرا بإصابته.

وأضاف، أن فريقا تحقيقيا من البحث الجنائي وشرطة إربد، تولوا التحقيق في القضية منذ لحظة تلقي البلاغ وعملوا على جمع المعلومات من المنطقة التي أصيب فيها المواطن والمناطق المجاورة.

ورغم قلة الأدلة في القضية، أشار الناطق الإعلامي إلى أن فريق التحقيق واصل عمله دون توقف وحقق في جميع المعلومات التي تم جمعها.

كما قام الفريق باستدعاء كل من يشتبه به أو وردت معلومات حول إقامته لحفل أو مناسبة في ذلك اليوم، إضافة إلى ضبط 15 سلاحا ناريا في جميع تلك التحقيقات.

إذ أرسلت جميعها إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، لمضاهاتها وتحديد الرصاصة التي تسببت بمقتل المواطن.

وبالفحوصات الفنية المخبرية تمكن من تحديد السلاح الذي خرجت منه الرصاصة.

وجرى على إثر ذلك ضبط صاحب السلاح الذي تبين أنه كان مشاركا في إحدى المناسبات بمنطقة مجاورة لموقع الإصابة وسيتم إحالته إلى القضاء.

وشدد الناطق الاعلامي أن يد العدالة ستطال كل مرتكب لمثل تلك الجرائم، وأن لا ملف يغلق ضد مجهول في القضايا التي تهدد سلامة الاخرين او تتسبب بالإصابات والوفيات.

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المصدرالرأي ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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