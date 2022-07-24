انتحار فتاة أردنية في إربد.. أحضرت مسدسا وأطلقت النار على رأسها

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وطن- أفادت وسائل إعلام أردنية بإقدام فتاة بالعشرينيات من عمرها، على الانتحار حيث أنهت حياتها بعيار ناري، في إربد.

انتحار فتاة أردنية في إربد

وبحسب صحيفة “الرأي” الأردنية المحلية، فقد أقدمت فتاة عشرينية على الانتحار مساء، الأحد، بإطلاق النار على نفسها في منطقة “زبدة فركوح” بمحافظة إربد.

ولفتت الصحيفة إلى أنها نقلت هذه المعلومات عن مصدر أمني مطلع.

وأضاف المصدر المشار إليه، إلى أن الأجهزة الأمنية والطب الشرعي يتواجدون الان في الموقع وقد تم فتح تحقيق بالحادث.

القبض على مطلق النار في إربد

وفي سياق آخر تمكنت فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة إربد، بعد شهر ونصف من التحقيقات المتواصلة في تحديد هوية شخص أطلق عيارات نارية طائشة، أصابت أحد المواطنين وتسببت بوفاته في إربد، وفقا للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

جهد تحقيقي لأكثر من شهر ونصف يقود لتحديد مطلق نار تسبب بوفاة مواطن بعيار طائش في اربد، والقبض عليه للتفاصيل|| https://t.co/qCCLmuqcOy #الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/pLeipiBdCs — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 24, 2022

وقال الناطق الاعلامي إنه في تاريخ 10 حزيران الماضي، ورد بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة إربد، بإسعاف مواطن ثلاثيني للمستشفى إثر إصابته بعيار ناري طائش في أثناء وجوده أمام منزله، وبقي قيد العلاج حتى وافته المنية في تاريخ 18 تموز الحالي، متأثرا بإصابته.

وأضاف، أن فريقا تحقيقيا من البحث الجنائي وشرطة إربد، تولوا التحقيق في القضية منذ لحظة تلقي البلاغ وعملوا على جمع المعلومات من المنطقة التي أصيب فيها المواطن والمناطق المجاورة.

ورغم قلة الأدلة في القضية، أشار الناطق الإعلامي إلى أن فريق التحقيق واصل عمله دون توقف وحقق في جميع المعلومات التي تم جمعها.

كما قام الفريق باستدعاء كل من يشتبه به أو وردت معلومات حول إقامته لحفل أو مناسبة في ذلك اليوم، إضافة إلى ضبط 15 سلاحا ناريا في جميع تلك التحقيقات.

إذ أرسلت جميعها إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، لمضاهاتها وتحديد الرصاصة التي تسببت بمقتل المواطن.

وبالفحوصات الفنية المخبرية تمكن من تحديد السلاح الذي خرجت منه الرصاصة.

وجرى على إثر ذلك ضبط صاحب السلاح الذي تبين أنه كان مشاركا في إحدى المناسبات بمنطقة مجاورة لموقع الإصابة وسيتم إحالته إلى القضاء.

وشدد الناطق الاعلامي أن يد العدالة ستطال كل مرتكب لمثل تلك الجرائم، وأن لا ملف يغلق ضد مجهول في القضايا التي تهدد سلامة الاخرين او تتسبب بالإصابات والوفيات.