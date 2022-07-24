أمل الشهراني تكشف ديانتها بعد ارتباطها بـ”جوني” الأجنبي (فيديو)

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وطن – كشفت المشهورة السعودية أمل الشهراني عن ديانتها هي وأبناؤها الثلاثة من من زوجها السابق، بعد ارتباطها برجل أجنبي يدعى جوني لوكوستو ويعيش معها منذ عامين، حيث قالت إنها لم تغير دينها وأنها مسلمة.

ومعروف أنّ أمل الشهراني تزوجت من قبل من سعودي قبل أن ينفصلا بعد أن أنجبا ثلاثة أبناء، بنتين وولد، وهم: بيلسان وتولان ومعاذ.

وقالت رداً على سؤال متابع عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”إذا ربي رزقكم ببيبي هل بتعلموه على الإسلام أو الديانة المسيحية يا ليت تردين“.

وردت الشهراني في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: ”حبيت أرد على السؤال لأنه في نوع من تقبل الآخر، وهذا شيء جدا جميل أحييك بكل شدة عليه، شكرا“.

ونطقت الشهراني الشهادتين خلال الفيديو، مشددة على أنه ”لا جدال أو تشكيك في هذا الأمر“.

View this post on Instagram A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaafter__ksa)

وأضافت: ”أبنائي مسلمون بدرجة عميقة جدا جدا، حتى لا سمح الله إذا حد يتكلم عن الموت ولادي يذكرون الله جيدا ويخشونه ويشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله“، مشددة على أنهم ”مسلمون تماما“.

وبشأن زوجها جوني، قالت: ”أتوقع أنه مسلم أكثر مني، ولكنه لم يعلن إسلامه حتى الآن. لأن كل شيء يفعله في حياته مسلم، لا يشرب مسكرات ولا يفعل أي شيء من المحرمات“.

أمل الشهراني كشفت لأول مرة في حزيران/ يونيو عام 2021، قصة حبها وارتباطها برجل أجنبي يدعى جوني لوكوستو. وتقيم معه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأثارت الشهراني حينها جدلا وسط هجوم متابعين ضدها بشأن إقامتها مع رجل في الخارج دون زواج. لترد حينها مؤكدة ”أنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها“.