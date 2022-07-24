الأحد, يوليو 24, 2022
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حياتنا

أمل الشهراني تكشف ديانتها بعد ارتباطها بـ”جوني” الأجنبي (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ديانة أمل الشهراني watanserb.com
أمل الشهراني وحبيبها جوني
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وطن – كشفت المشهورة السعودية أمل الشهراني عن ديانتها هي وأبناؤها الثلاثة من من زوجها السابق، بعد ارتباطها برجل أجنبي يدعى جوني لوكوستو ويعيش معها منذ عامين، حيث قالت إنها لم تغير دينها وأنها مسلمة.

ومعروف أنّ أمل الشهراني تزوجت من قبل من سعودي قبل أن ينفصلا بعد أن أنجبا ثلاثة أبناء، بنتين وولد، وهم: بيلسان وتولان ومعاذ.

وقالت رداً على سؤال متابع عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”إذا ربي رزقكم ببيبي هل بتعلموه على الإسلام أو الديانة المسيحية يا ليت تردين“.

السعودية أمل الشهراني في وضع مُخل مع حبيبها جوني watanserb.com
أمل الشهراني وحبيبها جوني

وردت الشهراني في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: ”حبيت أرد على السؤال لأنه في نوع من تقبل الآخر، وهذا شيء جدا جميل أحييك بكل شدة عليه، شكرا“.

ونطقت الشهراني الشهادتين خلال الفيديو، مشددة على أنه ”لا جدال أو تشكيك في هذا الأمر“.

وأضافت: ”أبنائي مسلمون بدرجة عميقة جدا جدا، حتى لا سمح الله إذا حد يتكلم عن الموت ولادي يذكرون الله جيدا ويخشونه ويشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله“، مشددة على أنهم ”مسلمون تماما“.

أمل الشهراني watanserb.com
أمل الشهراني

وبشأن زوجها جوني، قالت: ”أتوقع أنه مسلم أكثر مني، ولكنه لم يعلن إسلامه حتى الآن. لأن كل شيء يفعله في حياته مسلم، لا يشرب مسكرات ولا يفعل أي شيء من المحرمات“.

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أمل الشهراني كشفت لأول مرة في حزيران/ يونيو عام 2021، قصة حبها وارتباطها برجل أجنبي يدعى جوني لوكوستو. وتقيم معه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأثارت الشهراني حينها جدلا وسط هجوم متابعين ضدها بشأن إقامتها مع رجل في الخارج دون زواج. لترد حينها مؤكدة ”أنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها“.

 

المصدررصد وطن - مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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