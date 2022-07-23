ملك البحرين يقيل مسؤولة كبيرة ومقربة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي

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وطن– كشفت مصادر إعلامية بحرينية بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أقال رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار مي بنت محمد آل خليفة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نائيه.

وأوضحت المصادر، أن قرار الملك البحريني إقالة مي بنت محمد آل خليفة جاء بعد أن رفضت مصافحة سفير دولة الاحتلال في منزل السفير الأمريكي.

الواقعة حدثت في منزل السفير الإسرائيلي

وقالت المصادر الإعلامية إن السفير الأمريكي في البحرين ستيفن ك. بوندي دعا عدد من المسؤولين والسفراء الأجانب في البحرين لحضور مجلس عزاء والده داخل منزله، وكان من بين المدعوين السفير الإسرائيلي إيتان نائيه والشيخة مي بنت محمد.

رفضت مصافحة السفير وانسحبت من المكان

وأكدت المصادر أن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رفضت التصوير لتصوير مع السفير الإسرائيلي ورفضت مصافحته بعد أن علمت جنسيته وانسحبت من المكان، وذلك وفقا لما نقله موقع “قدس” الإخباري.

وذكرت أن الشيخة مي عملت في الثقافة بالبحرين لأكثر من 20 عاماً، وكانت رفضت مشروعاً تقدم به مستثمرون يهود من الولايات المتحدة بتشييد حي يهودي مع كتابات ارشادية ونجمة داوود تستقبل السياح من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي.

وزير فلسطيني سابق يشيد بموقف الشيخة مي آل خليفة

من جانبه، قال وزير الثقافة الفلسطيني السابق إيهاب بسيسو تعليقا على ما حدث : اليوم الشيخة مي تضعنا أمام صورة جديدة من صور الحقيقة الناصعة وهي أن الانحياز للانسان – الضحية أمام ماكينات الفولاذ القاتل لا يمكن أن يتجزأ بل يزداد ثباتاً وتماسكاً وقوة تؤكد على أن الانسان في المقام الأول حق وحرية.

وأضاف: أستعيد الصوت، صوتها الذي لم يكف عن الترديد دوماً: الثقافة فعل مقاومة، خصوصاً في ذلك اليوم الذي حملنا فيه صورة السيدة محفوظة عودة من قرية سالم في الضفة وهي تحتضن جذع زيتونتها أمام جنود الاحتلال الموغلين في اقتلاع شجر الزيتون وتجريف ومصادرة الأرض الفلسطينية.

وتابع: لا تكمن القيمة الحقيقية للانسان في أي موقع رسمي أو في أي وظيفة عمومية أو خاصة، بل تكمن القيمة الحقيقية للإنسان في الموقف وجوهر الانتماء للكلمة التي لا تعرف الصمت أو الحياد أمام ضجيج اللا عدالة الانسانية وصراخ الضحايا في متاهات الموت الاستعماري كل يوم.