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قادم من الهند.. منخفض جديد على سلطنة عمان يبدأ تأثيره في هذا الموعد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
منخفض جديد على سلطنة عمان watanserb.com
منخفض جديد على سلطنة عمان
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وطن- بعد أيم قليلة من انتهاء الحالة المدارية منخفض المونسون وتأثيره على السلطنة، كشفت الأرصاد العمانية بأن القراءات الأولية تشير إلى تعرض السلطنة إلى منخفض جوي قادم من الجمهورية الهندية وسيبدأ تأثيره الإثنين.

وقالت الأرصاد العمانية في تصريحات لموقع “أثير“، إن تأثيرات الحالة الجوية ستبدأ مساء بعد غد الاثنين وتستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، مشيرة إلى احتمالية انتهائها وتلاشيها يوم الخميس القادم.

وأشارت إلى استمرار تشكل السحب الركامية اليوم السبت على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع جود فرص لهطول أمطار متفرقة رعدية (مصحوبة برياح هابطة نشطة تتسبب في تطاير الغبار والأتربة) تمتد لتشمل المناطق الصحراوية من محافظة الظاهرة خلال فترة الظهيرة والمساء.

الأرصاد تنفي الأسباب المتداولة حول الحالة الجوية في السلطنة

وعما يتداول بأن أسباب ما شهدته السلطنة من حالات جوية ومدارية استثنائية في يوليو الحالي يعود إلى التغيرات المناخية، أوضحت الأرصاد بأنه ليس بالاستطاعة الجزم بأنها تغييرات مناخية إلا إذا كان متوسط معدل تكرار حدوثها من 30 إلى 40 سنة، وليس شهرًا واحدا كما حدث في هذا الشهر، والذي لم يحدث في شهر يوليو 2021 م.

وأكدت الأرصاد بأن هناك طرقا وأسسا تحدد ما إن كانت تلك الحالات هي تغييرات مناخية تعود إلى أبحاث ودراسات يقوم بها الباحثون المسؤولون، وليس بقراءات في وسائل التواصل الاجتماعي.

تراجع تصنيف المنخفض المداري

وبعد تراجع تصنيف المنخفض الجوي المداري شمال بحر العرب إلى منطقة من الضغط الجوي المُنخفض خلال الأيام الماضية، توقع “طقس العرب” تسرب تيارات هوائية مشبعة بالرطوبة المدارية من جراء الحالة، تعمل على توفر بيئة مناسبة لتكاثر السحب الرعدية على أجزاء مُختلفة وعشوائية من السلطنة.

وتوقع أن يستمر انتشار الغطاء السحابي على مُعظم محافظات السلطنة مع هطول زخات مُتفرقة من الأمطار على مُحافظتي الوسطى وظفار، على أن تتجدد فُرص تدفق سحب ممطرة على أجزاء عشوائية من المُحافظات الشمالية للسلطنة وتهطل على إثرها أمطار مُتفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً، و تبقى فُرص الأمطار واردة على بعض الأجزاء ذات الطابع العشوائي.

وتزامُناً مع ذلك، يستمر نشاط خريف ظفار بشكلٍ جيد على المناطق الساحلية والجبلية مع تساقط الرذاذ وهُطول زخات مُتفرقة من الأمطار قد تكون رعدية أحياناً.

منخفض المونسون يتسبب بأضخم سحابة رعدية غطت ثلث مساحة سلطنة عُمان (فيديو)

المصدرأثير ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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