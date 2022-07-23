فورين بوليسي: زيارة بوتين إلى الشرق الأوسط أكثر نجاحا من زيارة بايدن

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وطن– قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط الثلاثاء، تبدو اكثر نجاحا من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكدت المجلة في مقال للكاتب “ستيفين كوك” أنه على الرغم من كل أوجه القصور العسكرية الروسية والجهود الغربية لجعل موسكو منبوذة دوليًا ، فإن بوتين لا يظل لاعبًا قادرًا في الشرق الأوسط فحسب ، بل لديه أيضًا شركاء راغبون هناك.

وأضافت المجلة أنه في يوم الثلاثاء ، وربما في رد مباشر على رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة ، سافر بوتين إلى طهران لحضور اجتماع عملية أستانا للسلام مع نظرائه الإيرانيين والأتراك – وهو جهد ثلاثي لإدارة المصالح المتنافسة للحكومات الثلاث في الصراع في سوريا منذ عشر سنوات.

وأوضحت المجلة أن الشركاء في إنقاذ نظام بشار الأسد اقتربوا من بعضهم البعض منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تمتلك طهران الخبرة التي تريدها موسكو ، وتحديداً بشأن أفضل السبل للالتفاف على العقوبات الغربية، مشيرة إلى أن الإيرانيين ينتجون أيضًا معدات عسكرية يحتاجها الروس ، على شكل طائرات بدون طيار مميتة لمهاجمة الأسلحة المتطورة التي قدمها الغرب لأوكرانيا، في حين تتمتع إيران أيضًا بأهمية جغرافية تاريخية وحالية بالنسبة لروسيا ، حيث تعمل كبوابة إلى جزء كبير من الشرق الأوسط والخليج الفارسي.

أجندة أردوغان الخاصة

وأشارت المجلة إلى أن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان له أجندة خاصة به في الاجتماع مع بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، موضحة أنه بعد ترؤسه مجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى ، دفع أردوغان هدفه الرئيسي: اتفاق لإطلاق توغل تركي آخر في شمال سوريا ، حيث يريد أردوغان إنشاء منطقة آمنة للعودة القسرية للاجئين السوريين – وهي على الأرجح تحظى بشعبية كبيرة.

ونوهت المجلة إلى انه لطالما قاومت موسكو هجومًا تركيًا ، لأن سيطرة تركيا على الأراضي في الشمال من شأنها أن تعرض رؤية بوتين للنصر في سوريا كدولة موحدة تحت قيادة الأسد للخطر. ومع ذلك ، قد يكون بوتين على استعداد لقبول غزو تركي محدود ومؤقت ، لأنه سيعقد مهمة الولايات المتحدة في سوريا ويؤدي إلى تفاقم التوترات في الناتو بشأن علاقة أنقرة بموسكو.

وأضافت انه على الرغم من خلافاتهما حول سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ ، فإن كلا من بوتين وأردوغان يشعران بالاستياء من النظام الذي تقوده الولايات المتحدة في المناطق المحيطة بهما – خاصة في أوروبا وشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.

قلة في الشرق الأوسط يريدون الاختيار بين موسكو وواشنطن

وقالت المجلة إنه إذا كانت زيارة بايدن الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية تهدف جزئيًا إلى تعزيز هذا النظام في عصر تنافس القوى العظمى ، فلا يبدو أنه حقق كل هذا القدر . هذا لأن قلة في الشرق الأوسط يريدون الاختيار بين واشنطن وموسكو – أو واشنطن وبكين ، في هذا الصدد.

وتابعت المجلة بالقول: “لا شك أن أصدقاء واشنطن في الشرق الأوسط يريدون ضمانات أمنية أمريكية والكثير من الأسلحة. ومع ذلك ، فإن الجمع بين عقدين من الفشل في المنطقة ، والرغبة الأمريكية الواضحة في تقليل التركيز على المنطقة لصالح آسيا ، والخلل السياسي المحلي الأمريكي المستمر يثير تساؤلات بين أقطاب المنطقة حول التزام واشنطن بالاستقرار الإقليمي وأمنهم. تشير النتائج الهزيلة لزيارة بايدن إلى المنطقة إلى أنه لا يوجد أي من الفاعلين الإقليميين ، وخاصة في الخليج ، على استعداد للتخلي عن تحوطاتهم مع روسيا أو الصين.”

ابن سلمان أكد على اتفاقه مع روسيا ضمن أوبك+

وكشفت المجلة أنه خلال زيارة بايدن ، أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي لإنتاج المزيد من النفط مرهون بظروف السوق واتفاق أعضاء أوبك +. من خلال القيام بذلك ، مشيرة إلى أن محمد بن سلمان كان يلمح إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا تتفوق على علاقته مع روسيا – العضو الأكثر أهمية في الجزء “الإضافي” من أوبك +.

وأكدت على أن لدى السعوديين تلاقي مصالح مع الروس أكبر بكثير من مصالحهم مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي. وذلك لأن السعوديين وغيرهم فقدوا الثقة في أن الولايات المتحدة ملتزمة بالأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى استشهادهم بسلسلة طويلة من الإجراءات الأمريكية – من غزو العراق عام 2003 إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 إلى فشل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الرد على الهجمات الإيرانية على المملكة العربية السعودية في عام 2019 – والتي أفادت إيران على حساب واشنطن. شركاء الخليج.

مصر ترفض عزل موسكو

وفي نفس السياق، لفتت المجلة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضًا لا يريد عزل موسكو، حيث أنها بين عامي 2017 و 2021 ، كانت روسيا أكبر مورد للأسلحة لمصر تليها فرنسا وإيطاليا. (كانت الولايات المتحدة خامس مصر في القائمة بعد ألمانيا.) كما تعاونت مصر وروسيا ، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ، في ليبيا ، حيث قاتل جيش موسكو الخاص ، مجموعة فاغنر ، إلى جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر. بشكل عام .

وأوضحت أن قادة مصر – مثل قادة الخليج – لا يريدون أن يضطروا إلى الاختيار بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. في بعض النواحي ، يعود هذا إلى ” الحياد الإيجابي ” للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر ، حيث سعى إلى إقناع القوى العظمى ببعضها البعض للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدة.

وعندما يتعلق الأمر بإسرائيل بحسب المجلة، فإن الخلافات بين رئيس الوزراء المؤقت يائير لبيد وسلفه نفتالي بينيت بشأن انتقاد روسيا لغزو أوكرانيا هي مسألة درجة. لا يزال الإسرائيليون بحاجة إلى الروس في سوريا لشن حرب الظل ضد إيران (وهو جهد من المرجح أن يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب موسكو وطهران).