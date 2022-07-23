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رياضة

بعد الاستغناء عن خدمات فينالدوم .. روما يريد شرائه بهذا المبلغ

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
فاليندوم يريد تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى روما watanserb.com
فاليندوم يريد تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى روما
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وطن – يبدو بأن نادي روما الإيطالي أول المهتمين بالتعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم 31 عاماً، بعد الاستغناء عن خدماته من قبل باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وبحسب موقع ( كالتشيو ميركاتو) الإيطالي، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، قد تواصل هاتفياً مع اللاعب الهولندي فينالدوم. معرباً عن رغبته في انضمام الأخير إلى صفوف نادي العاصمة.

فالينالدوم واهتمام روما

وأضاف الموقع، ” روما يرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة. لكن ناديه باريس سان جيرمان الذي قرر الاستغناء عنه يريد الانتقال بشكل نهائي”.

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كما وأردف، ” باريس سان جيرمان يقدر سعر فاليندوم لبيعه هذا الصيف من 10-15 مليون يورو”. من أجل الانتقال لأي نادٍ خلال سوق الانتقالات الحالية.

تخفيض راتب فاليندوم

وذكر موقع “إل تيمبو” الإيطالي، بأن النجم الهولندي فاليندوم سيخفض من راتبه، من أجل إتمام صفقة الانتقال إلى صفوف نادي روما هذا الصيف.

ولم يدم الهولندي جورجينيو فينالدوم مع باريس سان جيرمان، فقد تعاقد معه الصيف الماضي، قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي الذي قدم المستوى الرائع معهم. على عكس النادي الباريسي الموسم المنصرم.

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وشارك فاليندوم مع فريق باريس سان جيرمان الموسم الماضي في 38 مباراة في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرى.

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وفي حال تمت الصفقة، فستكون خامس صفقات نادي روما المهمة لتدعيم صفوفه هذا الصيف، بعد إنضمام الأرجنتيني باولو ديبالا مؤخراً من صفوف نادي يوفنتوس بالمجان.

يشار إلى أن عقد الهولندي فاليندوم الذي انفصل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، سينتهي في صيف 2024.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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