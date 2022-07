بعد الاستغناء عن خدمات فينالدوم .. روما يريد شرائه بهذا المبلغ

وطن – يبدو بأن نادي روما الإيطالي أول المهتمين بالتعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم 31 عاماً، بعد الاستغناء عن خدماته من قبل باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وبحسب موقع ( كالتشيو ميركاتو) الإيطالي، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، قد تواصل هاتفياً مع اللاعب الهولندي فينالدوم. معرباً عن رغبته في انضمام الأخير إلى صفوف نادي العاصمة.

وأضاف الموقع، ” روما يرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة. لكن ناديه باريس سان جيرمان الذي قرر الاستغناء عنه يريد الانتقال بشكل نهائي”.

كما وأردف، ” باريس سان جيرمان يقدر سعر فاليندوم لبيعه هذا الصيف من 10-15 مليون يورو”. من أجل الانتقال لأي نادٍ خلال سوق الانتقالات الحالية.

وذكر موقع “إل تيمبو” الإيطالي، بأن النجم الهولندي فاليندوم سيخفض من راتبه، من أجل إتمام صفقة الانتقال إلى صفوف نادي روما هذا الصيف.

ولم يدم الهولندي جورجينيو فينالدوم مع باريس سان جيرمان، فقد تعاقد معه الصيف الماضي، قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي الذي قدم المستوى الرائع معهم. على عكس النادي الباريسي الموسم المنصرم.

وشارك فاليندوم مع فريق باريس سان جيرمان الموسم الماضي في 38 مباراة في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرى.

Paris Saint-Germain and Gini Wijnaldum have decided to part ways this summer, confirmed. Work in progress to find new club as soon as possible, PSG are prepared to loan him out in the next days or weeks. 🚨🇳🇱 #PSG

AS Roma, really interested – but no official bid yet. pic.twitter.com/x24KfanfI1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022