الأهلي المصري يستقر على خليفة علي معلول

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وطن – ذكرت تقارير صحفية مصرية، بأن الأهلي المصري قد استقر على لاعب جديد للتعاقد معه هذا الصيف، ليكون خليفة للتونسي علي معلول بعد تراجع مستواه، إلى جانب اقتراب محمود وحيد من الرحيل عن المارد الأحمر.

وقال الإعلامي الرياضي محمد شبانة، في برنامجه (بوكس2) عبر قناة (etc) المصرية، بأن اللاعب مصطفى العش لاعب غزل المحلة ضمن خيارات إدارة الأهلي المصري، ليكون بديلاً عن التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.

الأهلي وخليفة علي معلول

وأضاف شبانة، ” نادي الأهلي قام بعرض اللاعب مصطفى العش على المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني للمارد الأحمر، من أجل التعاقد مع نجم فريق غزل المحلة”.

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كما وأردف، ” مصطفى العش يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو الظهير الأيسر والمسالك، وحتى وسط الملعب. كما أنه يبلغ من العمر 21 عاماً”.

وتابع شبانة، ” لجنة التخطيط والتعاقد في نادي الأهلي طلبت من مدير التعاقدات أمير توفيق، تجهيز ملف كامل عن اللاعب مصطفى العش من أجل عرض على المدرب ريكاردو سواريس”.

علي معلول اول مدافع في تاريخ قارة إفريقيا يصل إلي 100 مساهمه تهديفيه مع نادي واحد علولو يقترب من المساهمه رقم 200 في مسيرته ككل

111 اسيست، 76 هدف، 187 مساهمه في تاريخه حتي الآن اكثر مدافع تسجيلا للاهداف في تاريخ الاهلي 38 هدف ثالث اكثر اللاعبين صناعه للاهداف في تاريخ الاهلي

.. pic.twitter.com/ijO86GRqEc — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) July 13, 2022

وختم، ” جاءت خطوة إدارة النادي من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، بعد اقتراب محمود وحيد من الرحيل عن المارد الأحمر. وتراجع مستوى علي معلول في الآونة الأخيرة”.

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مطالب برحيل علي معلول

من جهته، قال فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع ( الفيس بوك)، ” يجب التخلص من جميع اللاعبين الأجانب في الأهلي بما فيهم علي معلول”.

وكان فريق الأهلي قد خسر بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الغريم الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يتلقى الخسارة قبلها أمام بيراميدز في منافسات الدوري المصري. وسط خيبة آمل جماهير وعشاق المارد الأحمر.

وتعاقد الأهلي المصري مع التونسي علي معلول في صيف 2016، قادماً من النادي الرياضي الصفاقسي. بصفقة بلغت قيمتها 750 ألف دولار. كما وسينتهي عقد اللاعب مع الفريق في صيف 2024.

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