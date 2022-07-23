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رياضة

الأهلي المصري يستقر على خليفة علي معلول

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي يطرح اسم جديد لخلافة التونسي علي معلول watanserb.com
الأهلي يطرح اسم جديد لخلافة التونسي علي معلول
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وطن – ذكرت تقارير صحفية مصرية، بأن الأهلي المصري قد استقر على لاعب جديد للتعاقد معه هذا الصيف، ليكون خليفة للتونسي علي معلول بعد تراجع مستواه، إلى جانب اقتراب محمود وحيد من الرحيل عن المارد الأحمر.

وقال الإعلامي الرياضي محمد شبانة، في برنامجه (بوكس2) عبر قناة (etc) المصرية، بأن اللاعب مصطفى العش لاعب غزل المحلة ضمن خيارات إدارة الأهلي المصري، ليكون بديلاً عن التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.

الأهلي وخليفة علي معلول

وأضاف شبانة، ” نادي الأهلي قام بعرض اللاعب مصطفى العش على المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني للمارد الأحمر، من أجل التعاقد مع نجم فريق غزل المحلة”.

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كما وأردف، ” مصطفى العش يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو الظهير الأيسر والمسالك، وحتى وسط الملعب. كما أنه يبلغ من العمر 21 عاماً”.

وتابع شبانة، ” لجنة التخطيط والتعاقد في نادي الأهلي طلبت من مدير التعاقدات أمير توفيق، تجهيز ملف كامل عن اللاعب مصطفى العش من أجل عرض على المدرب ريكاردو سواريس”.

وختم، ” جاءت خطوة إدارة النادي من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، بعد اقتراب محمود وحيد من الرحيل عن المارد الأحمر. وتراجع مستوى علي معلول في الآونة الأخيرة”.

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مطالب برحيل علي معلول

من جهته، قال فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع ( الفيس بوك)، ” يجب التخلص من جميع اللاعبين الأجانب في الأهلي بما فيهم علي معلول”.

وكان فريق الأهلي قد خسر بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الغريم الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يتلقى الخسارة قبلها أمام بيراميدز في منافسات الدوري المصري. وسط خيبة آمل جماهير وعشاق المارد الأحمر.

وتعاقد الأهلي المصري مع التونسي علي معلول في صيف 2016، قادماً من النادي الرياضي الصفاقسي. بصفقة بلغت قيمتها 750 ألف دولار. كما وسينتهي عقد اللاعب مع الفريق في صيف 2024.

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المصدروطن + محمد شبانة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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