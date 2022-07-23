السبت, يوليو 23, 2022
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احذره.. أمر قد يكلفك حياتك إذا فعلته في حال هاجمتك سمكة قرش بالصدفة

باسل النجار
كتب باسل النجار
مهاجمة سمكة القرش watanserb.com
مهاجمة سمكة القرش
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وطن- ذكرت صحيفة “ديلي ستار dailystar” في تقرير لها، أن الخبراء يحذرون من أمر خطير قد يكلف الشخص حياته على الفور، في حال “تعثر حظه” وهاجمته سمكة قرش بالصدفة.

هجوم سمك القرش

ويقول الخبراء بحسب التقرير الذي ترجمته (وطن)، إن الذعر إذا رأيت سمكة قرش قد يكلفك حياتك.

ومن الضروري بحسبهم، أن تظل هادئًا إذا واجهت المفترس وجهاً لوجه – “ولكن قول ذلك أسهل من فعله!”

وفي هذا السياق قال عالم الأحياء البحرية رايان جونسون: “إذا صادفت سمكة قرش أثناء وجودك في الماء، فإن أسوأ شيء يمكنك فعله هو التصرف مثل الفريسة.”

ما يجب عليك فعله إذا هاجمتك سمكة قرش

وتابع موضحا:”إذا كنت تتصرف مثل الفريسة، فمن المحتمل أن يعاملك القرش مثل الفريسة.”

وقدم “جونسون” نصائحه بالقول:”لا داعي للذعر.. لا تهزم.. لا تحاول الابتعاد.”

وأضاف عالم الأحياء البحرية:”يجب أن تكون قويا وتتماسك بكل قوتك.. في الغالب ستقضي السمكة وقتا تطوف معظمه بجنبك.. وبعد ذلك ستمضي في طريقها.”

ومن المتوقع أن تظهر أسماك القرش البيضاء الكبيرة، في مياه المملكة المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف رايان: “من المهم أن يتعلم كل من يذهب إلى الماء طبيعة أسماك القرش وسلوكها.”

واستطرد أنه يجب أيضا أن نعرف كيفية التعامل مع هذه المفترسات، عندما يبدأون في الظهور بأماكن غريبة.

ويظهر Ryan في SharkFest ، وكذلك على ناشيونال جيوغرافيك.

ولفت التقرير إلى عدة حوادث على الشواطئ خاصة بسمك القرش، والتي كانت نهايتها مروعة سواء بموت الضحية، أو فقد أعضاء من جسده.

سمكة قرش تمزق سائحة سويدية في الغردقة بمصر

ويشار إلى أنه في أوائل يوليو الجاري، لقيت سائحة سويدية تدعى إليزابيث سوير، مصرعها بعدما هاجمتها سمكة قرش في خليج سهل حشيش جنوبي مدينة الغردقة المصرية، في حادثة أودت بحياة سائحتين.

فيديو جديد يرصد آخر لحظات السائحة التي التهمتها سمكة القرش بالغردقة.. ورسالة مؤثرة من زوجها

المصدرتويتر، ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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