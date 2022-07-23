احذره.. أمر قد يكلفك حياتك إذا فعلته في حال هاجمتك سمكة قرش بالصدفة

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وطن- ذكرت صحيفة “ديلي ستار dailystar” في تقرير لها، أن الخبراء يحذرون من أمر خطير قد يكلف الشخص حياته على الفور، في حال “تعثر حظه” وهاجمته سمكة قرش بالصدفة.

هجوم سمك القرش

ويقول الخبراء بحسب التقرير الذي ترجمته (وطن)، إن الذعر إذا رأيت سمكة قرش قد يكلفك حياتك.

ومن الضروري بحسبهم، أن تظل هادئًا إذا واجهت المفترس وجهاً لوجه – “ولكن قول ذلك أسهل من فعله!”

وفي هذا السياق قال عالم الأحياء البحرية رايان جونسون: “إذا صادفت سمكة قرش أثناء وجودك في الماء، فإن أسوأ شيء يمكنك فعله هو التصرف مثل الفريسة.”

ما يجب عليك فعله إذا هاجمتك سمكة قرش

وتابع موضحا:”إذا كنت تتصرف مثل الفريسة، فمن المحتمل أن يعاملك القرش مثل الفريسة.”

وقدم “جونسون” نصائحه بالقول:”لا داعي للذعر.. لا تهزم.. لا تحاول الابتعاد.”

وأضاف عالم الأحياء البحرية:”يجب أن تكون قويا وتتماسك بكل قوتك.. في الغالب ستقضي السمكة وقتا تطوف معظمه بجنبك.. وبعد ذلك ستمضي في طريقها.”

ومن المتوقع أن تظهر أسماك القرش البيضاء الكبيرة، في مياه المملكة المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف رايان: “من المهم أن يتعلم كل من يذهب إلى الماء طبيعة أسماك القرش وسلوكها.”

واستطرد أنه يجب أيضا أن نعرف كيفية التعامل مع هذه المفترسات، عندما يبدأون في الظهور بأماكن غريبة.

ويظهر Ryan في SharkFest ، وكذلك على ناشيونال جيوغرافيك.

ولفت التقرير إلى عدة حوادث على الشواطئ خاصة بسمك القرش، والتي كانت نهايتها مروعة سواء بموت الضحية، أو فقد أعضاء من جسده.

سمكة قرش تمزق سائحة سويدية في الغردقة بمصر

ويشار إلى أنه في أوائل يوليو الجاري، لقيت سائحة سويدية تدعى إليزابيث سوير، مصرعها بعدما هاجمتها سمكة قرش في خليج سهل حشيش جنوبي مدينة الغردقة المصرية، في حادثة أودت بحياة سائحتين.