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ابنة جوني ديب في مشاهد حميمة وساخنة بمسلسل جديد! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ابنة جوني ديب في مسلسل
ابنة جوني ديب في مسلسل "The Idol" المرتقب
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وطن – تلعب ليلي روز ديب، ابنة النجم الأمريكي جوني ديب، دور البطولة جنبًا إلى جنب مع المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية فانيسا باراديس، في مسلسل “The Idol” المرتقب، من انتاج شبكة (HBO) التلفزيونية الأمريكية.

قبل عرض هذا الدور، ظهرت ليلي-روز ديب في فيلم “The King” من Neflix.

ليلي روز ديب في فيلم "The King"
ليلي روز ديب في فيلم “The King”

متى سيتم إطلاق The Idol؟

لم يكن هناك تاريخ إطلاق رسمي أكدته HBO، ولكن تم إطلاق المقطع الدعائي للمسلسل في 17 يوليو الماضي.

تفسح الدقيقتان اللتان تم عرضهما في هذا العرض التشويقي المجال للاعتقاد بأن هذا سيكون برنامجًا تلفزيونيًا مكثفًا، مع حبكة متضخمة.

وتشاهد ابنة جوني ديب بوضعيات حميمة في مشاهد العرض التشويقي للفيلم .

ما الذي كانت عليه ليلي-روز ديب حتى العامين الماضيين؟

“ليلي” هي ابنة فانيسا باراديس وجوني ديب.

تعيش حياتها المهنية في عرض الأزياء بين فرنسا والولايات المتحدة لفترة طويلة الآن.

مثل والدها، تعمل بشكل وثيق مع شركة “شانيل” الفرنسية لتصميم الأزياء الراقية.

لديها شقيق أصغر، جاك جون كريستوفر ديب الثالث، أصغر منها بثلاث سنوات ويحاول الابتعاد عن دائرة الضوء قدر الإمكان.

في سياقٍ آخر متعلق بوالدها النجم جوني ديب، فعلى الرغم من انتصاره  على طليقته أمبر هيرد في دعوى التشهير، إلا أن القضية لم تنتهِ على ما يبدو.

آمبر هيرد لا زالت تحب جوني ديب رغم المحاكمة watanserb.com
آمبر هيرد – جوني ديب

فقد أبلغت هيرد محكمة في فرجينيا، الخميس، أنها ستستأنف حكما بسداد مبلغ 10.35 مليون دولار لزوجها السابق.

وقدم محاموها إخطاراً باستئناف الحكم في محكمة مقاطعة فيرفاكس، حيث استمعت المحكمة لمدة 6 أسابيع إلى شهادات الزوجين السابقين.

كما سيتم من خلال الإخطار إبلاغ المحكمة أن هيرد تعتزم استئناف هذا الحكم وأحكام أخرى أصدرها القاضي، ومنها رفض طلب هيرد بإلغاء الحكم، وكذلك رفض طلب إعادة المحاكمة.

ورأى متحدث باسم هيرد في بيان، أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف، لذلك جاء قرار استئناف الحكم، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشييتد برس.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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