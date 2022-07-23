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الهدهد

أول رد من “السديس” على واقعة تدنيس مراسل قناة إسرائيلية للحرم المكي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السديس و مراسل قناة إسرائيلية watanserb.com
السديس و مراسل قناة إسرائيلية
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وطن- في أول رد له على واقعة تدنيس مراسل القناة 13 الإسرائيلية جيل تماري للحرم وتغطيته مناسك الحج بمساعدة أحد السعوديين، دعا الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس إلى ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وقال “السديس” في تصريحات نقلها موقع “العربية” في أعقاب الإعلان عن قيام السلطات بإلقاء القبض على سائق ساعد مراسل القناة العبرية على الدخول لمكة أن” قدسية الحرمين الشريفين تُعد خطا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المطلقة على المدن والمشاعر المقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.”

عقوبات رادعة

كما أكد على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة على هذه الجرائم الأمنية، داعيا الجميع إلى التعاون في هذه المسؤولية الدينية والوطنية.

وكانت إمارة مكة قد أعلنت الجمعة، اعتقال مواطن سعودي، تورط في تسهيل دخول صحفي إسرائيلي إلى مكة المكرمة في أثناء موسم الحج المنقضي.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن شرطة منطقة مكة أحالت إلى النيابة العامة مواطنا سعوديا قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين غير المسلمين ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة، عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة؛ إنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لافتا إلى أنه على جميع القادمين إلى المملكة، احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، وخصوصا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادا إلى الأنظمة ذات الصلة، وقد تمت إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.

جيل تماري يتسلل إلى مكة المكرمة

وتأتي هذه الحادثة عقب نحاج صحفي إسرائيلي في التسلل إلى مكة المكرمة وتصويره فيديو بث عبر قناة عبرية، ما دفع القناة لاحقا للاعتذار من المسلمين.

ونشرت القناة العبرية الـ 13 على حسابها الرسمي في “تويتر” باللغة العربية تغريدة غير مسبوقة، أكدت من خلالها أن زيارة محرر الشؤون الخارجية في القناة إلى مدينة مكة المكرمة، لم تأت للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية.

وقالت القناة: “نحن في قناة الأخبار 13 نعبّر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة. إن الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول إلى كل الأماكن والتغطية من المصادر الأولى”.

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المصدرالعربية ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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