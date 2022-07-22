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حياتنا

هشام حداد وزوجته يتبادلان قُبلاً حميمة بعيد زواجهما! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هشام حداد وزوجته ناتالي زرقا watanserb.com
هشام حداد وزوجته ناتالي زرقا
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وطن – احتفل الإعلامي اللبناني المعروف ومقدم البرامج، هشام حداد، بعيد زواجه العاشر من نتالي زرقا .

ونشر هشام حداد ونتالي زرقا على حسابيهما في انستغرام، مقطع فيديو، يوثّق جانباً من احتفالهما بعيد زواجهما العاشر، وهما يتراقصان ويتفاعلان على أنغام أغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وفي نهاية الفيديو، طبع هشام قبلة ساخنة على شفتي زوجته، فيما عبّر المتابعون عن امنياتهم لهما بحياة سعيدة معاً .

وتزوّج هشام حداد من نتالي زرقا عام 2012، ورزق الثنائي بطفلين .

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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