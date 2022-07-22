هشام حداد وزوجته يتبادلان قُبلاً حميمة بعيد زواجهما! (فيديو)

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وطن – احتفل الإعلامي اللبناني المعروف ومقدم البرامج، هشام حداد، بعيد زواجه العاشر من نتالي زرقا .

ونشر هشام حداد ونتالي زرقا على حسابيهما في انستغرام، مقطع فيديو، يوثّق جانباً من احتفالهما بعيد زواجهما العاشر، وهما يتراقصان ويتفاعلان على أنغام أغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وفي نهاية الفيديو، طبع هشام قبلة ساخنة على شفتي زوجته، فيما عبّر المتابعون عن امنياتهم لهما بحياة سعيدة معاً .

View this post on Instagram A post shared by Nathalie Zarka Haddad (@nathaliezarka)

وتزوّج هشام حداد من نتالي زرقا عام 2012، ورزق الثنائي بطفلين .

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