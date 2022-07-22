سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة في السوق السوداء.. تفاوت في أسعار جميع العملات

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وطن – شهد سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية تراجعا ملحوظا أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازية (السوداء)، اليوم الجمعة 22 يوليو 2022.

سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

وتراجع سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، بحسب ما أفاد متعاملين بها لـ(وطن) إلى 566 جنيها للشراء، مقابل 567.03 جنيها للبيع.

وكان سعر الدولار قد شهد ارتفاعا مفاجئا داخل السوق السوداء بالسودان، أمس الخميس، ليعاود الهبوط اليوم أمام الجنيه السوداني.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر اليورو في السودان اليوم الجمعة تراجعا ليصل إلى 568 جنيها

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

كما صعد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة ليصل إلى سعر 690 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 153 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1498 جنيها.

يعيش السودان حالة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه من انهيار حاد في العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية إلى جانب تحقيق أعلى معدل للتضخم جعله يحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الثورة التي أسقطت نظام عمر البشير.

تضخم غير مسبوق

كما احتل معدل التضخم في السودان معدلات قياسية أيضا، وأرجع خبراء ومختصون، أسباب ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، (غيرمسبوقة) في تاريخ البلاد، وبلغ إلى أكثرمن 263٪ ،إلى السياسات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها.

وشدد الجهاز المركزي للإحصاء، على أن تصاعد (أسعار الوقود وندرته) تسببت في (تضخم عالٍ جدا) في كل ولايات البلاد، وأكد الجهازأن إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء (سيفاقم بعض الأسعار) تؤدي إلى (ارتفاعات حادة) بالبلاد.

والتضخم يعني ارتفاع الأسعار والتكاليف ما ينتج عن ذلك تدهور في القوة الشرائيّة للنقود، ويسبب التضخم ارتفاعا بالكتلة النقدية المتداولة، ويحدث نتيجة خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود، تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق.